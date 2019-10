Dolcenera a Vieni da Me: “Ho avuto un incidente e mi sono depressa”

Dolcenera, la famosa cantante italiana, è stata ospite a Vieni da me, programma di Caterina Balivo. Ha detto di aver avuto un incidente, ma vediamo meglio di cosa si tratta.

La cantante ha rilasciato delle dichiarazioni importanti che vogliamo riportare in questo articolo. Non è la prima volta che viene ospitata da Caterina Balivo nella sua trasmissione. Ha parlato soprattutto della nuova canzone, appena lanciata, che ha dentro un bel po’ di sentimento di protesta. “Un po’ dolce e un po’ nera, come te”, così la descrive la conduttrice.

Dolcenera a Vieni da me: “Ho avuto un incidente al ginocchio”

Nel 2008 in finale con Anna Tatangelo a Sanremo donne. Meritavi di vincere tu? “Vi racconto un aneddoto. Nel 2003, ero al mio primo festival di Sanremo giovani. C’era anche un’altra ragazza che partecipava, 13 anni, un fenomeno. Una volta ero prima io e una volta lei. A un certo punto chiamo Gigi, il mio fidanzato, e gli dico che stavo per tornare a casa perché mi ero scocciata di questa sensazione della gara. La gara, nella musica, non esiste. Quando confronti anime non c’è gara”.

E’ vero che hai litigato con Raffaella Carrà a The Voice? “Ma no. E’ una cosa uscita prima che il programma iniziasse. Non puoi litigare con Raffaella, è una donna incredibile. Una statua, un simbolo, parte della bandiera italiana. Non so da dove sia uscita questa cosa. Una volta, per affetto, l’ho chiamata ‘patata’ e ad un certo punto mi disse ‘ma sai che patata vuol dire un’altra cosa?'”.

Ti piace andare in palestra, vero? “Ci andavo spesso e volentieri. Ma poi ho avuto un incidente al ginocchio che mi ha depressa un po’”.