Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione a Domenica Alive: scoppia la polemica sul web

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si sono esibiti ieri a Domenica Alive: subito dopo il loro balletto, però, è scoppiata una polemica web, ecco perché.

È la novità assoluta di questa nuova stagione di Domenica Live, Domenica Alive. Ma in che cosa consiste? Semplice. Non è altro che un torneo a cui vi prendono parte diversi personaggi dello spettacolo. Che, settimana dopo settimana, si esibiscono in performances danzanti. Fino a questo momento, avevamo visto Flavia Vento, Annalisa Minetti, Giovanni Ciacci e Loredana Lecciso. Nella puntata andata in onda ieri, però, si è aggiunta ad essi anche l’esibizione di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, l’ex coppia di Uomini e Donne. Ecco. Appena terminata la loro esibizione, sul web è scoppiata una vera e propria polemica. Ecco cosa è successo.

Domenica Alive, scoppia la polemica sul web dopo l’esibizione di Pietro e Rosa

Da poco genitori del piccolo Dodo, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono stati i protagonisti della puntata di ieri di Domenica Alive. Nei panni de La Bella e La Bestia, la coppia di Uomini e Donne si è esibita sulle note de ‘È una storia sai..’, canzone della scena più bella ed emozionante del vecchio cartone animato della Disney. Ecco. Così come la scena tratta dall’originale, anche la loro performance è stata davvero sorprendente. I due ragazzi si amano alla follia. Ne abbiamo la prova nelle loro manifestazioni sui social. E ne abbiamo avuto la conferma ieri durante il loro ballo. Tuttavia, c’è chi non è stato affatto d’accordo con tale esibizione. Perché, al suo termine, si è scatenata una vera e propria polemica sul web. Ecco alcuni commenti apparsi su Instagram:

Da come si può chiaramente leggere quindi, ci sono alcuni commenti che non sono stati affatto d’accordo con l’esibizione di Pietro e Rosa. A detta di alcuni, infatti, la coppia si sarebbe esibita solo per soldi. Anche voi la pensate così? In ogni caso, ammettiamolo: erano davvero stupendi.