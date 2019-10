Emily Ratajkowski si mostra senza veli su Instagram: ‘boom’ di likes

In questa ultima foto su Instagram, Emily Ratajkowski si è mostrata senza veli sul suo canale ufficiale: lo scatto ha fatto il ‘boom’ di likes.

Ha letteralmente stupito tutto, Emily Ratajkowski. Pochissime ore fa, la bella attrice e modella americana ha condiviso uno scatto su Instagram davvero incredibile. Che, com’è giusto che sia, ha catturato l’attenzione immediata da parte dei suoi sostenitori. In effetti, guardando con attenzione lo scatto, la reazione dei followers non poteva essere diversa. Ma di cosa parliamo? Ve lo diciamo immediatamente. Siamo soliti vedere Emily in costume, in pose fotografiche ‘audaci’, ma senza veli, mai. Ed è proprio così, invece, che ha deciso di immortalarsi poco fa. Pubblicando, quindi, la foto sul suo account.

Emily Ratajkowski senza veli: ‘boom’ di likes su Instagram

È molto attiva sui social, Emily Ratajkowski. La bella modella ed attrice americana, infatti, è solita condividere degli scatti su Instagram. Di qualsiasi genere, sia chiaro. A volte, si lascia immortalare in costume, in pose audaci, a lavoro. Insomma, in qualsiasi modo. Soltanto che, come dicevamo precedentemente, senza veli non l’avevamo mai vista. Ecco. Ci ha pensato poche ore fa. È risalente, infatti, a meno di tre ore fa, questa foto:

Dite la verità: l’avevate mai vista in questo modo? Beh, assolutamente no. Eppure, c’è sempre la prima volta. Certo, da come si può chiaramente vedere, non c’è nulla di scandaloso in questa foto. Anche perché, se notate bene, la modella ha deciso di lasciarsi immortalare con un’inquadratura dall’alto. Che, come si vede, lascia intravedere e non intravedere. Tuttavia, la reazione dei suoi fan è stata immediata. In pochissimo tempo, infatti, lo scatto in questione ha ricevuto più di un milione di ‘likes’. Insomma, un vero e proprio boom di successo. In effetti, non si può dire nulla in contrario. Ancora una volta, la giovane Ratajkowski ha sorpreso praticamente tutti.