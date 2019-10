Emma Marrone ospite a Che Tempo che fa: la cantante parla per la prima volta delle sue condizioni di salute dopo l’intervento che ha subito alcune settimane fa.

Emma Marrone ha lasciato senza parole i suoi fan quando ha annunciato qualche settimana fa di doversi fermare per un problema di salute. Dopo qualche giorno la cantante si è sottoposta a un delicato intervento, dal quale fortunatamente si è ripresa in tempi piuttosto brevi, tanto che ha cominciato subito la promozione del suo nuovo album ‘Fortuna’, del quale ha già pubblicato il singolo ‘Io Sono Bella’, scritto per lei da Vasco Rossi. A livello professionale Emma sta vivendo un momento d’oro, ma dal punto di vista personale non è stato certamente facile affrontare questo periodo difficile. La cantante lo ha raccontato ieri a Fabio Fazio a ‘Che Tempo che fa’, in cui si è aperta per la prima volta sulle sue condizioni di salute: ecco le sue parole.

Emma Marrone parla delle sue condizioni di salute a Che Tempo Che fa: le sue parole

Emma MArrone è stata ospite da Fabio Fazio a ‘Che Tempo che fa’, per presentare il suo album ‘Fortuna’, cantando anche il singolo ‘Io Sono bella’, che sta avendo un successo enorme. Dopo essersi esibita, la cantante ha parlato con Fazio, che le ha chiesto delle sue condizioni di salute. Emma ha risposto in maniera chiara e senza filtri: ‘Non è stata una passeggiata di salute, ma sto benissimo’, ha detto, parlando così di quanto non sia stato semplice affrontare questo ‘intoppo’, così come lo ha definito Fazio, ma aggiungendo che fortunatamente ora le cose stanno tornando alla normalità.

Il conduttore le ha anche chiesto una dichiarazione sulle cattiverie che le sono state rivolte dagli haters sui social. Emma ha spiegato che nei giorni in cui non è stata bene aveva ben altro a cui pensare che a 4 ‘sfigati’ che riversano il proprio odio nei commenti, ma ha lanciato un appello affinché tutti gli utenti di Instagram vengano ‘bollizzati’, cioè siano costretti a inviare i propri doumenti alla casa madre, proprio come fanno gli artisti per ottenere la cosiddetta ‘spunta blu’, in modo tale che i commenti abbiano un nome e un cognome certificato, e che ognuno si assuma la responsabilità di quello che scrive.