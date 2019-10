Emma Marrone, qualche trasparenza di troppo per la cover di “Fortuna”

Emma Marrone si mostra bellissima e sensuale dopo la guarigione, ma lo scatto per la cover di “Fortuna” mostra qualche trasparenza di troppo

Emma Marrone sembra essere in via di guarigione, dopo lo stop forzato di alcuni mesi a causa dei problemi di salute che l’hanno colta alla sprovvista. La giovane cantante torna dai suoi fan più grintosa che mai e con la voglia di rimettersi in gioco e far emozionare di nuovo, con un nuovo album, intitolato “Fortuna“. Certamente la scelta del titolo non sarà stata casuale, ma la bella salentina, non fa altro che stupirci, con degli scatti per la cover dell’album, davvero sensuali, in cui ci sono molte trasparenze!

Emma Marrone e la trasparenza di troppo per l’album “Fortuna”

Emma Marrone ha fatto molto parlare di sé nell’ultimo periodo, a causa dei problemi fisici, che purtroppo, l’hanno colpita in questi mesi. La cantante non ha parlato apertamente del tipo di malattia che l’abbia potuta colpire, ma sappiamo che in passato la cantate ha combattuto contro due tumori all’apparato riproduttore, diventando una grandissima sostenitrice della ricerca. Quindi non è da ammirare solo come artista, ma anche come donna socialmente attiva! Nelle ultime settimane è riuscita a regala un grandissimo sorriso ai suoi numerosi fan, in apprensione per lei, annunciando l’uscita di un nuovo Album: “Fortuna”. E tra una presentazione e l’altra ci sta deliziando con le foto ufficiali dell’album, sul proprio profilo Instagram Ufficiale.

Ma questa foto in particolare ha mandato in visibilio tutti i fan. La cantante salentina, appare bellissima e sensuale, al fianco di un bel puledro dal manto bianchissimo. La donna indossa un abito leggerissimo e super trasparente, mettendo in mostra le curve morbide e il tatuaggio sulla gamba. Sotto il vestito super trasparente si intravede la biancheria color carne e un bustino beige. Che dire, la cantante sembra più in forma che mai e non possiamo che augurarle buona “Fortuna”!