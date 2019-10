View this post on Instagram

Caro Eros, qui eravamo a Amsterdam nel 1994 ed era la prima volta che vedevo un tuo concerto: ero tanto emozionata x essere lì ad applaudirti. Oggi sono felice di poterti fare gli Auguri non solo come mio idolo ma anche come amico! Buon Compleanno @ramazzotti_eros! Querido Eros, aquí estuvimos en Holanda en 1994 y fue la primera vez que vi tu concierto: estaba tan emocionada de estar allí para aplaudirte!! Hoy estoy feliz de poderte celebrar no solo como mi ídolo pero también como amigo! Feliz cumpleaños #ErosRamazzotti! Dear Eros, here we were in Amsterdam, Holland in 1994 and it was the first time I saw your concert: I was so excited to be there to applaud you!! Today I am happy to be your friend! #HappyBirthday #Auguri #Eros