Guendalina Tavassi irresistibile su Instagram: la foto a letto in intimo è mozzafiato e manda in delirio i fan dell’influencer.

Guendalina Tavassi è un personaggio molto amato, soprattutto nel mondo social. L’influencer, ex concorrente del Grande Fratello, ha una personalità vulcanica e condivide con i followers di Instagram tutto quello che fa nella sua quotidianità, dal lavoro ai momenti familiari con il marito Umberto D’Aponte, con cui dà luogo a tanti siparietti imperdibili, che finiscono sempre sui social. I due hanno due figli, Sasy e Chloe, e Guendalina ha anche una figlia da una precedente relazione, Gaia. Sempre attivissima sul suo profilo, la Tavassi infiamma i followers con degli scatti che mettono in mostra le sue curve esplosive e lo ha fatto anche poco fa, pubblicando un’immagine che la ritrae a letto in intimo: la foto è mozzafiato, fan in delirio per lei.

Guendalina Tavassi, la foto a letto in intimo fa impazzire i fan: l’influencer è irresistibile

Guendalina Tavassi ha infiammato poco fa Instagram con uno scatto a dir poco mozzafiato. L’influencer è molto disinibita e non ha paura di mostrare il suo corpo esplosivo, e lo dimostra proprio con l’ultima foto che ha pubblicato, in cui è accovacciata sul letto e indossa solo un completino intimo di pizzo nero. L’immagine è davvero da urlo, perché evidenza le curve esplosive della Tavassi, dal decolleté al lato B, che sono sicuramente i suoi punti di forza dal punto di vista estetico.

Guardando l’immagine, non si può non notare la didascalia scritta da Guendalina, che è davvero esilarante. La Tavassi infatti scherza con i followers, dicendo che risparmia loro una frase romantica fingendo di voler inquadrare il tramonto, visto che protagonista principale dello scatto è il suo corpo e in particolare il suo lato B. Una schiettezza e una simpatia che a Guendalina non mancano mai, e che sono la principale ragione per cui l’influencer è tanto amata e apprezzata dal pubblico.