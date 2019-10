Live Non è La D’Urso, la rivelazione shock in diretta: “Mia figlia è la sorella di Elettra Lamborghini”; ecco cosa è successo.

Questa sera su Canale 5 una nuova scoppiettante puntata di Live Non è la D’Urso. Barbara D’Urso è pronta ad affrontare tantissimi nuovi temi, soprattutto di gossip. E tra gli ospiti in studio dalla D’Urso, questa sera, anche una donna napoletana, Rosalba, che si è lasciata andare a una rivelazione shock. Sua figlia Flavia sarebbe figlia di Tonino Lamborghini e quindi sorella della famosa Elettra.

Tra gli ospiti in studio, Rosalba, una donna napoletana che rivela di avere una figlia con Tonino Lamborghini. “Mia figlia Flavia è la sorella di Elettra Lamborghini”, racconta Rosalba, spiegando i dettagli dell’incontro con il famoso imprenditore. “La prima persona che ho informato della gravidanza è stato Tonino che mi disse “Non ti permettere di abortire”” Una reazione apparentemente positiva, quella di Tonino. Ma dopo un po’ Rosalba racconta che Lamborghini le avrebbe chiesto di mantenere il ‘segreto’. Ma dopo anni di silenzi, la signora Rosalba non è riuscita a continuare a tacere e ha rivelato la verità alla figlia Flavia. È stata Barbara D’Urso, a questo punto, a raccontare la reazione della ragazza, che da Napoli è corsa a Bologna per incontrare il padre. “Io sono Flavia”, si è presentata così. E Tonino Lamborghini le avrebbe risposto “Che sorpresa!” Ma non è tutto: Rosalba rivela che l’uomo l’avrebbe definita ‘cretina’ per aver raccontato la verità. Ma, nello studio di Live, sembrano tutti credere alla buona fede della donna. “Se avessi voluto soldi, l’avrei raccontato moltissimi anni fa”, spiega Rosalba.