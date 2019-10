Luigi Mastroianni avvistato con una ragazza a pochi giorni dalla rottura con Irene Capuano: nuovo flirt per l’ex tronista? Ecco con chi era a cena.

Luigi Mastroianni e Irene Capuano si sono conosciuti e innamorati negli studi di Uomini e Donne, ma pochi giorni fa hanno ufficializzato la fine della loro storia, durata meno di un anno. Tante le voci sui motivi che hanno spinto i due a chiudere la loro relazione, anche se i diretti interessati non hanno mai fatto chiarezza su quello che è successo, limitandosi a parlare di ‘mancanze’ che li hanno allontanati. Già qualche settimana fa Luigi era stato avvistato in un locale insieme all’ex tronista Mara Fasone, ma a quanto pare il loro era stato un incontro casuale. Ieri, però, Mastroianni era a cena con una ragazza, con cui ha trascorso tutta la serata: nuovo flirt in vista per lui? Ecco chi è la sua ‘misteriosa’ accompagnatrice, il pubblico la conosce già.

Luigi MAstroianni, nuovo flirt dopo la rottura con Irene? Ecco con chi era a cena

Luigi Mastroianni e Irene Capuano si sono lasciati, dopo un periodo in cui si vociferava di una crisi tra di loro. La bella romana sta pian piano tornando alla sua vita, circondata dall’affetto della famiglia e degli amici, così come si vede anche dalle sue storie Instagram. Anche Luigi sta facendo lo stesso, però nelle ultime ore si rincorrono le voci su un suo presunto nuovo flirt. L’ex tronista, infatti, è stato avvistato ieri a cena con una ragazza, la cui voce si sente anche nelle storie Instagram del siciliano. Stando ai rumors, si tratterebbe di Sissi Basta, la ‘famosa’ amica di Luigi che aveva fatto tanto ingelosire Sara Affi Fella ai tempi in cui Luigi la corteggiava. Le storie Instagram dei due ragazzi, infatti, mostrano gli stessi luoghi alla stessa ora, il che confermerebbe che erano insieme. Nuovo flirt, dunque, per l’ex tronista siciliano dopo la rottura con Irene? Al momento non ci sono conferme in merito, anche perché Luigi ha sempre definito Sissi una semplice amica. Non ci resta che attendere nuovi eventuali sviluppi in merito.

