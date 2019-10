Chi è Max Giusti? Ecco cosa occorre sapere su di lui, a partire dall’età, carriera, vita privata e la sua lunga relazione con Selvaggia Lucarelli.

È uno dei conduttori ed attori televisivi più simpatici che ci sia, Max Giusti. Volto storico di ‘Affari Tuoi’, game show di Rai Uno, e ‘Boom, show di Canale Nove, il comico romano riscuote un successo davvero enorme. Ma conoscete proprio tutto di lui? Tra l’altro, questa sera sarà uno degli ospiti della puntata dedicata ad Halloween di Stasera tutto è Possibile, ma cosa occorre sapere su di lui? Beh, questo è l’articolo che fa al caso vostro. Passeremo in rassegna tutto ciò che occorre sapere su di lui. A partire, quindi, dalla sua età, carriera ed, infine, di quel ‘dramma’ che ha vissuto qualche mesa fa.

Chi è Max Giusti: età, carriera e vita privata

Massimiliano Giusti, in arte Max Giusti, è un comico, conduttore televisivo e radiofonico, nato a Roma il 28 luglio del 1968. La sua carriera televisiva inizia davvero molto presto. Nel 1991, infatti, il buon Giusti debutta con due programmi televisivi di successo. Parliamo de Stasera mi Butto e Ricomincio da Due. Ma non solo. Perché, in quegli stessi anni, prende parte a due fiction: Ladri si nasce e Ladri si diventa. Il vero e proprio colpo di scena avviene, però, nel 2001. Quando nel programma Stracult, Max da ampio sfoggio alle sue doti da imitatore in programmi come Quelli che il calcio e La grande notte del lunedì sera. Contemporaneamente, però, continuerà la sua carriera al cinema e in televisione in diverse fiction di successo. Soltanto nel 2009, inoltre, ritornerà alla Rai. E condurrà il game show Affari tuoi, sostituendo Flavio Insinna. Terminato il suo percorso alla Rai, Flavio sarà uno dei conduttori di Canale Nove. E, soprattutto, al timone di Boom e C’è posto per 30.

È molto riservato sulla sua vita privata, Max Giusti. Tuttavia, sappiamo che dal 2009 il comico romano è sposato con Benedetta Bellini. Con la quale ha avuto anche due splendidi bambini. Nati rispettivamente nel 2010 e 2012.

La lunga relazione d’amore con Selvaggia Lucarelli

Prima di incontrare sua moglie, nonché mamma dei due suoi figli, Max Giusti ha avuto una lunga relazione con Selvaggia Lucarelli. Ebbene si. La loro storia, stando a quanto trapelato dal web, sembrerebbe essere durata circa 7 anni. I due si sono conosciuti nel lontano 1998. E sarebbe stato proprio Teo Mammuccari a farli incontrare. Dopo diverso tempo, come dicevamo, la loro relazione è giunta al termine con accuse ed insinuazioni reciproche.