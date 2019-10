Melissa Satta è la protagonista di un duro attacco su Instagram: la risposta della modella, però, è davvero da applausi: cos’è successo.

Bellissima ed elegante come sempre, Melissa Satta. In occasione di una serata di Gala a cui la modella ha preso parte, la moglie di Kevin Prince Boateng ha deciso di sorprendere e stupire tutti. Si è presentata, infatti, all’evento con un fantastico completo, comprendente giacca e pantalone, di colore grigio. Lasciando, com’è giusto che sia, esterrefatti davvero tutti gli invitati. In effetti, in tale ‘mise’, l’ex velina di Striscia la Notizia è davvero fantastica. Peccato, però, che non tutti la pensano allo stesso modo. Ed è proprio per questo motivo che, su Instagram, le hanno rivolto un duro attacco. A cui, ovviamente, Melissa non ci è affatto passata sopra. Ecco cosa è accaduto.

Melissa Satta, duro attacco su Instagram: la sua risposta è da applausi

Vive un momento davvero molto felice, Melissa Satta. Dopo la riappacificazione con suo marito Kevin Prince Boateng, l’ex velina di Striscia la Notizia, in questo ultimo periodo, è davvero molto serena e spensierata. Lo si deduce chiaramente dalle ultime foto che, negli ultimi mesi, sta condividendo su Instagram. Ecco. A proposito di questo, pochi giorni fa, la sarda ha mostrato il suo outfit per una serata di Gala a cui ha preso parte. Eccolo nel dettaglio:

Un outfit davvero molto elegante, raffinato e, soprattutto, adatto alla situazione. Con questo pantalone a vita alta abbinato alla giacca e una fantastica camicia bianca, l’ex velina ha incantato tutti. Ne sono davvero tantissimi, infatti, i commenti social che lo testimoniano. Non poteva affatto mancare, però, chi non d’accordo con essi. Lanciando, così, un duro attacco alla modella:

È proprio questo ‘Terribile’ che l’utente in questione le scrive su Instagram. Immediata, ovviamente, è stata la reazione di Melissa. Che, senza troppi peli sulla lingua, ha controbattuto alla grande. Avreste reagito anche voi così, vero?