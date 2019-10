Nadia Toffa, a pochi mesi dalla sua scomparsa la mamma Margherita fa un incredibile e inaspettato annuncio sui social: ecco le sue parole da brividi.

La scomparsa di Nadia Toffa ha lasciato un vuoto incolmabile nelle vite di amici e parenti della giornalista, stroncata a soli 40 anni da un tumore cerebrale. Dopo la sua morte i colleghi de Le Iene, il programma di cui faceva parte da anni, hanno deciso di ricordarla con un suo servizio in ogni puntata e le hanno riservato un saluto emozionante durante la prima puntata di questa stagione. Ora, a pochi mesi dalla sua scomparsa, la madre Margherita ha fatto un fantastico annuncio sui social: ecco le sue parole da brividi.

Nadia Toffa è scomparsa lo scorso 13 agosto dopo una lunga lotta contro un cancro al cervello. La giornalista ha vissuto tutta la malattia condividendo con i fan le sue sensazioni ed emozioni e cercando di farsi vedere sempre con il sorriso, proprio per trasmettere a tutti la sua grande forza e il suo coraggio. La ‘Iena’ ha sempre detto di voler affrontare la malattia a testa alta ed è proprio quello che ha fatto fino alla fine, infondendo coraggio e forza a tutte le persone che combattono questa terribile battaglia.

Ora, a distanza di alcuni mesi dalla sua morte, la mamma Margerita ha annunciato sui social che il prossimo 7 novembre uscirà in tutte le librerie ‘Non fate i bravi’, una raccolta di pensieri di Nadia durante i suoi ultimi mesi di vita, che lei stessa ha chiesto a sua madre di pubblicare. ‘Per me è importante condividere con voi questa iniziativa a cui Nadia teneva tanto’, scrive Margherita su Facebook. Il ricavato del libro sarà devoluto in beneficenza, così come specificato dalla mamma della Toffa, che ha esaudito così l’ultimo desiderio di sua figlia.