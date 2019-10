Chi è Ricky Memphis? Ecco cosa occorre sapere su lui, a partire dalla sua età, carriera, vita privata e la sua scoperta per la fede cristiana.

Con il suo accento romano, Ricky Memphis vanta un successo davvero smisurato. Con una simpatia davvero innata e una bravura davvero incredibile, il buon Memphis è un degli attori italiani più apprezzati e amati del panorama italiano. Ma conoscete proprio tutto di lui? Questo è l’articolo adatto a voi. Di seguito, infatti, passeremo in rassegna tutto ciò che occorre sapere su di lui. A partire, quindi, dalla sua età, carriera e vita privata. Ma non solo. Perché vi parleremo di un particolare scoperta legata all’importanza della fede cristiana. Ecco tutto nel minimo dettaglio.

Chi è Ricky Memphis: età, carriera e vita privata

Tutti lo conosciamo con il nome di Ricky Memphis, ma in realtà pochissimi conoscono il suo vero nome. Riccardo Fortunati, questo è il nome d’anagrafe, è un attore italiano, nato a Roma il 29 agosto 1968. La sua carriera, così come quella di Max Giusti, è iniziata davvero molto presto. Nel 1996, a soli 28 anni quindi, fa la sua prima apparizione nel film Palermo-Milano solo andata. Da quel momento, la sua carriera è tutta in ascesa. Nel 2000, infatti, sarà uno dei protagonisti della fiction Mediaset, Distretto di Polizia. Ma non solo. Perché, contemporaneamente a questa carriera, Ricky intraprende una carriera anche cinematografica. In diverse pellicole del grande schermo, infatti, l’attore romano ha avuto dei grossi ruoli non di poca importanza. Tra cui: Immaturi, Ex-Amici come prima, Immaturi-Il Viaggio, Mai Stati Uniti e La Mossa del Pinguino. Nell’autunno 2008, però, continua anche la sua carriera televisiva. Accanto a Daniele Pecci reciterà nella serie Crimini Bianchi. E nell’estate del 2009 ne La Narcotici.

Della sua vita privata si sa davvero ben poco. Non si sa, infatti, se l’attore romano è sposato oppure no. Fatto sta che è padre di due splendidi figli. Nati rispettivamente nel 2005 e nel 2013.

L’importanza della fede cristiana

In un’intervista per Maurizio Costanzo Show di qualche anno fa, Ricky Memphis ha confessato di aver scoperto, soltanto in età adulta, l’importanza della fede cristiana. È proprio negli studi di Mediaset, infatti, l’attore romano ha raccontato di essere cresciuto in un ambiente di sinistra, anticlericale. Che, per diversi anni, lo ha abbandonato dalla fede. Soltanto da grande, però, ha scoperto l’importanza di Dio e del cristianesimo.

