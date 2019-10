Giulia Salemi ha lanciato una frecciatina a Francesco Monte. Il commento dell’influencer ha subito creato polemiche: la Salemi è dovuta intervenire. Ecco cosa è successo.

Ricorderanno tutti la storia tra Giulia Salemi e Francesco Monte: si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello ed è nata una storia d’amore, proseguita anche una volta usciti dal reality show. La loro love story però non è durata molto: quando l’ex tronista ha lasciato la Salemi, lei ne ha sofferto molto. L’italo persiana però non ha mai perso il sorriso e dopo mesi finalmente ha rivelato di aver ormai lasciato al passato il dolore per la rottura. Un messaggio della Salemi per Francesco Sole ha però creato una polemica: siete curiosi di sapere cosa è successo? Ve lo sveliamo subito!

Giulia Salemi frecciatina per Francesco Monte? Polemiche sul web, l’influencer si difende

Francesco Sole ha ufficializzato la sua storia insieme a Giulia Cavaglia sui social: tra foto, baci ed abbracci è arrivata anche una canzone dedicata alla sua nuova fidanzata. Sotto ad un post del cantante ed attore dedicato alla sua dolce metà, è spuntato un commento della Salemi che ha fatto scoppiare il caos. L’italo persiana scrive tirando in ballo il ricordo della sua ex relazione: “Si sa che l’accoppiata Francesco Giulia spacca. Spero che a voi vada meglio però! Prima che qualcuno la prenda male: sto scherzando. W l’amour sempre e comunque“.

Lo ha premesso che stava giocando ma la frase ha scatenato ugualmente il panico al punto da far intervenire la stessa influencer che si è difesa e soprattutto ha messo a tacere tutti con queste parole dette tramite IG story: “Era un commento ironico, stavo scherzando, l’ho anche scritto. Il senso dell’humor è gratis. Era una battuta, riprendetevi. Se ci scherzo io, scherzateci anche voi”.