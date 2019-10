Taylor Mega, sconvolgente su instagram: “Che brutta fine che ho fatto”

Taylor Mega, si lascia andare a nuove sconvolgenti rivelazioni su instagram: “Che brutta fine che ho fatto”, risponde così alla domanda di un follower

Di Taylor Mega sentiamo parlare ormai quasi tutti i giorni e tutto le si può dire, tranne che abbia peli sulla lingua! La modella e influencer risponde ogni giorno a decine di messaggi sul proprio Profilo Instagram, in particolare attraverso l’apposita sezione “rispondi” messa a disposizione dal social, sulle stories. La bella Taylor si è lasciata andare a delle nuove confessioni ieri sera, affermando “Che brutta fine che ho fatto”. Ma vediamo cos’è successo…

Taylor Mega e le nuove rivelazioni su Instagram

Taylor Mega continua a coinvolgere i propri followers in tutto ciò che la riguarda, lo shopping, gli affetti, i party come quello della Panicucci a cui ha partecipato ieri sera, il proprio passato e anche i flirt! Per Taylor Mega è davvero un periodo florido questo, e la sua ascesa nel mondo dello spettacolo sembra davvero inarrestabile. Non solo per il gossip, ma anche per le battaglie Sociali a cui prende parte, in particolare quella sulle violenze femminili. Taylor dopo essere tornata dal party organizzato da Federica Panicucci per il suo 52esimo compleanno, ha risposto alle domande di alcuni follower su instagram. In particolare le veniva chiesto quali fossero i valori in cui crede maggiormente; la risposta della giovane per qualcuno può essere stata inaspettata, per chi invece la conosce meglio, no. La giovane, afferma infatti di crede in valori quali: salute, ambizione, felicità, passione, rispetto, fiducia, gratitudine e potere! Ma non è finita qui, perché la parte interessante arriva ora. Alla giovane è stato chiesto quante volte al giorno faccia sesso e con molta tranquillità la Mega ha risposto di aver chiuso quel capitolo della sua vita e scherzando ha asserito di aver fatto una “brutta fine”.