Pochissimi istanti fa, a Perugia si è verificata una scossa di terremoto: con magnitudo 3, l’epicentro è stato individuato a Cascia, i dettagli.

Non è stato affatto un inizio di settimana facile per Perugia. Ed, in particolare, per Cascia. Pochissimi istanti fa, infatti, proprio in questa zona si è verificata una scossa di terremoto. Che, sebbene sia stata lieve, ha provocato tanta paura e tanta ansia per gli abitanti della cittadina. Stando ai dati dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia, l’intensità della scossa di 3.0 della scala Richter. Anche se precedentemente, era stata individuata un’intensità pari al 2.8/3.3. Fortunatamente, per il momento non sono stati registrati grossi danni a cose o persone. Tuttavia, come dicevamo precedentemente, la paura per gli abitanti dell’Umbria è stata davvero immensa. Vediamo, però, tutti i minimi dettaglio di questo evento.

Terremoto a Perugia, epicentro a Cascia: scossa di magnitudo 3

La terra trema ancora. Dopo la scorsa scossa terremoto a Napoli, registrata il 5 ottobre, e quella in Calabria, registrata il 7 Ottobre, pochissimi istanti fa se n’è verificata un’altra al Centro Italia. Questa volta, infatti, ad avere un brusco risveglio è stata Cascia, in provincia di Perugia. Stando a quanto annunciato su Twitter dal profilo ufficiale dell’Istituto di Geofica e Vulcanologia (INGV), la scossa di terremoto si sarebbe registrata pochissimi istanti fa. Con precisione, alle 8:14 di questa mattina. Provocando, com’è giusto che sia, ansia, paura e preoccupazione a tutti gli abitanti del posto. È stata di intensità minima. Stando ai dati, infatti, l’intensità è di 3.0. Anche se, come dicevamo precedentemente, i dati inizialmente prevedevano un’intensità tra 2.8/3.3. Invece, dopo l’INGV ha rivisto i dati, è stata ufficializzata la magnitudo. Che sembra essere pari a 3.0. L’epicentro, invece, è stato individuato a 2 km da Cascia.

