Tu si que Vales è iniziato. Ed è iniziato davvero alla grande. Il successo ottenuto in queste prime due puntate è davvero incredibile, c’è da ammetterlo. Dalla sua parte, lo show vanta di una leggerezza davvero straordinaria. Senza considerare, ovviamente, la bravura dei concorrenti che si susseguono sul palco, della professionalità dei giudici e conduttori e, soprattutto, della sua bellezza. Ebbene si. Ammettiamolo: Belen Rodriguez fa davvero la differenza. L’ha fatta nella prima puntata. E l’ha confermata anche nella seconda puntata. Quando, con una minigonna di pelle nera, ha incantato i milioni di telespettatori. A tal proposito, sapete quanto costa la gonna? Ve lo sveliamo noi.

Incantevole come sempre, Belen Rodriguez. Non lo è stato soltanto nel suo shooting fotografico per la nuova collezione di Me Fui, ma anche nella seconda puntata di Tu si Que Vales. A dispetto del primo appuntamento, per la seconda puntata del talent di Canale 5, l’argentina ha optato per un outfit davvero strabiliante. Con una minigonna di pelle nera con chiari richiami rock, top nero mono spalla, scarpe nere da tacchi davvero vertiginosi e i capelli raccolti in un delicato chignon, la moglie di Stefano De Martino ha lasciato esterrefatti completamente tutti. La sua bellezza è davvero molto chiara, ovviamente. Tuttavia, sapete a quanto ammonta il prezzo della minigonna in questione. Ben 473 euro. O, perlomeno, è questo il costo che si legge sbirciando su Internet. Ebbene si. Un costo davvero da urlo, ammettiamolo. Ma che, notando l’effetto addosso a Belen, sono più che giustificabili. L’argentina è davvero incantevole con questo capo, no?