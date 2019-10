Chi è Valeria Graci: età, carriera, vita privata e la grave malattia

Chi è Valeria Graci? Ecco tutto quello che occorre sapere sulla comica, a partire dalla sua età, carriera, vita privata e la malattia.

Ricorderete, senza alcun dubbio, Valeria Graci. La ‘piccoletta’ che, insieme a Katia Follesa, faceva parte del duo Katia e Valeria. Ebbene. Sono passati tantissimi anni da tale ‘debutto’, eppure conoscete perfettamente Valeria. O, per dirla meglio, conoscete proprio tutto di lei? Beh, questo è l’articolo adatto a voi. Tra l’altro, questa sera la Graci sarà ospite della puntata dedicata ad Halloween di Stasera tutto è possibile. Quindi, cosa aspettate a scoprire tutto ciò che occorre su di lei?

Valeria Graci: età, carriera e vita privata

È davvero giovanissima, bellissima e simpaticissima, Valeria Graci. Nata a Milano, il 22 Agosto 1980, Valeria fa il suo debutto in televisione nel 2001. Quando, in coppia con Katia Follesa, forma il duo comico Katia e Valeria. Da quel momento, il loro successo è davvero smisurato. Tanto che le due giovani donne iniziano un’eccellente carriera televisiva. Da programmi come Colorado Cafè. Fino a Zelig Off, Zelig Circus e Scherzi a Parte, nel ruolo di co-conduttrici accanto a Claudio Amendola, Valeria Marini e Cristina Chiabotto. Nel febbraio del 2012, però, le due donne decidono di separarsi. Dando origine, così, ad una corriera da ‘soliste’. Valeria, a questo punto, viene ‘arruolata’ in diversi programmi televisivi. Tra cui, nel 2014, da Striscia la Notizia. È proprio nel tg satirico di Antonio Ricci che la comica avrà un ruolo da inviata. Nell’estate del 2017, insieme a Veronica Maya, Arianna Campoli e Mariolina Simone, sarà al timone dello show di Rai Uno, ‘Quelle brave ragazze’. Mentre, nel 2017, sarà al timone di un programma radiofonico Zeta pois, insieme a Manila Nazzaro. Ed, infine, nel 2019, è stata impegnata, accanto a PierLuigi Diaco, nella trasmissione estiva ‘Io e te’.

Della sua vita privata, si sa davvero molto poco. Valeria, infatti, è mamma del piccolo Pierluigi. Ed è separata. Come svelato in una sua recente intervista, la comica ha deciso di separarsi da suo marito. Non si conoscono i reali motivi di questa decisione. Ma, stando a quanto si evince dal web, sembrerebbe che la giovane milanese sarebbe stata vittima di violenza da parte del suo consorte. Non c’è nulla di confermato, sia chiaro. Fatto sta che un post pubblicato dalla milanese nel giorno della Violenza sulle Donne su Instagram ha fatto seriamente discutere e, soprattutto, ‘pensare’.

La grave malattia di cui ha sofferto

Una vita nient’affatto spensierato per Valeria Graci. Subito dopo la nascita del suo primogenito, la comica ha scoperto di soffrire di otosclerosi. Di cosa parliamo? Una malattia, presumibilmente di origine ereditarie, che provoca la perdita dell’udito. Infatti, è proprio così che la Graci ha scoperto di soffrire. Poiché non sentiva di notte piangere suo figlio. In una recente intervista per Verissimo, la comica ha confessato di avere all’interno delle sue orecchie due protesi grandi come chicchi di riso.