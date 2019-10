Wanda Nara si stende sul divanetto nello studio di ‘Tiki Taka’: la posa della conduttrice è mozafiato, scollatura davvero ‘esagerata’.

Wanda Nara sa sempre come far impazzire i suoi fan. La bella argentina, che ha un fisico davvero da urlo nonostante ben 5 gravidanze, è sempre presente nello studio di Tiki-Taka, dove sfoggia di puntata in puntata dei look favolosi, che mettono in evidenza le sue curve mozzafiato. Anche nell’ultima puntata andata in onda su Italia 1, la conduttrice indossava un top nero lucido dalla scollatura pronunciata, sotto un tailleur pantalone classico. Forse per gioco o per riposarsi qualche secondo, l’argentina si è stesa a pancia in giù sul divanetto presente in studio, assumendo una posa che ha messo in risalto la sua scollatura, rendendola davvero ‘esagerata’. Immediata la reazione dei fan, che sono subito impazziti vedendo lo scatto, che ha reso ancor più esplosivo del solito il decolleté della bellissima Wanda.