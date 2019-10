Chi è Ada Alberti: età, carriera e vita privata della regina dell’Oroscopo, ospite nei programmi di Barbara D’Urso.

Gli amanti delle stelle non posso non conoscerla. Parliamo di Ada Alberti, regina dell’oroscopo e volto di Canale 5. Si, perché la bellissima astrologa è spesso presente nei programmi di Barbara D’Urso, dove aggiorna i telespettatori sulle novità che riguardano i vari segni zodiacali. Ma conosciamo meglio Ada, che ha ereditato la passione per l’oroscopo grazie al padre, che fa il suo stesso lavoro. Ma sapete chi è il marito della bella Alberti? È un volto noto della tv. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Chi è Ada Alberti: la regina dell’Oroscopo sposata con Franco Oppini

Ada Alberti è la famosissima astrologa presente nei programmi di Barbara D’Urso. Sempre solare e sorridente, Ada ha ereditato la sua passione per gli astri dal suo papà, ma ha ammesso di essere inizialmente molto scettica riguardo questo mondo. Solo dopo aver letto un libro sull’astrologia, regalatole dal papà, la Alberti ha iniziato ad avvicinarsi sempre più al mondo dell’oroscopo, rimanendone sempre più affascinata. In tv, Ada Alberti è conosciuta soprattutto per le sue partecipazioni nei programmi di Canale 5 condotti da Barbara D’Urso, da Pomeriggio 5 a Domenica Live. Ma l’inizio della sua carriera risale al 1996, quando arrivò la grande occasione nel cast di Tappeto Volante di Luciano Rispoli. Da lì inizia la sua carriera in tv, che l’ha vista anche protagonista a Verissimo e Domenica In. Ma Ada parla di stelle non solo nel piccolo schermo: tante le collaborazione con note riviste italiane, come Vero, Vero Tv, Astrolei. Giornalista pubblicista, la Alberti ha scritto anche alcuni libri, oltre ad occuparsi dell’oroscopo su Astrella.

Ma passiamo alla vita privata: forse non tutti sanno che Ada Alberti è la moglie di Franco Oppini, ex marito di Alba Parietti. I due fanno coppia fissa ormai dagli inizi degli anni 90 e sono convolati a nozze nel 2003. Ada e Franco vivono a Roma: l’amore tra i due procede a gonfie vele. Ecco una foto postata dall’astrologa sul suo profilo Instagram: