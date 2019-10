Antonella Clerici torna in tv con uno show tutto suo: meravigliosa notizia appena arrivata che avrà fatto gioire tanto la conduttrice

E’ una fantastica notizia quella appena arrivata e che riguarda molto da vicino Antonella Clerici. Secondo quanto riporta Tv Blog, la conduttrice sarebbe prossima al ritorno in tv, in prima serata. Un programma tutto per lei. La conduttrice attendeva da tempo una notizia come questa. L’esclusione dai palinsesti Rai le ha dato un gran bel dispiacere e per questo non possiamo non pensare che questa notizia l’abbia fatta gioire.

Un nuovo programma in prima serata per Antonella Clerici

Antonella Clerici, molto probabilmente, condurrà un nuovo programma in prima serata. Si tratterà sempre di un programma Rai. Sì, la rete ammiraglia di Viale Mazzini avrebbe deciso, secondo quanto riportano le ultime notizie, di lanciare la conduttrice nuovamente in prima serata. E potrebbe essere, dopo lo Zecchino d’Oro che andrà in onda a dicembre, proprio un altro programma riguardante il mondo della musica.

Antonella Clerici ha scritto importanti pagine di storia della televisione italiana. Ci sono centinaia di migliaia di persone che non aspettano altro che il suo ritorno in tv. Durante gli anni passati alla conduzione de La Prova del Cuoco si è fatta apprezzare, amare. Ha conquistato la stima e il cuore delle persone che, difficilmente dimenticano. E infatti adesso la vogliono a tutti i costi alla conduzione di un programma. Come facciamo a saperlo? Basta guardare i commenti che arrivano alle foto del suo profilo Instagram. “Antonella, ci manchi”, “Quando torni in tv?”, “Ci manca il tuo sorriso”. Questi alcuni dei messaggi d’affetto che le scrivono i suoi follower. La bionda conduttrice, al momento, si sta godendo al massimo la sua storia d’amore con Vittorio Garrone e la sua piccola Maelle. Sono andati a vivere in una casa nel bosco, è proprio così che la chiama ‘Antonellina’. Si godono la natura, l’amore, la famiglia e tutto ciò che di bello la vita possa offrire.