Poche ore fa, Antonella Fiordelisi si è immortalata nel backstage di un shooting fotografico: la sua giacca aperta e sotto non ha nulla.

Vanta una bellezza davvero smisurata, Antonella Fiordelisi. È proprio per questo motivo che, nelle ultime ore, è stata impegnata in uno shooting fotografico davvero sbalorditivo. Da quanto traspare dalle sue recenti Instagram Stories, la campana è la testimonial, insieme al suo ex fidanzato Francesco Chiofalo, di un noto brand d’abbigliamento. Ecco. È proprio al termine del servizio fotografico che, stremata dalle ore continue e numerose sul set, l’ex concorrente di Temptation Island si immortala nel backstage. In particolare, nei camerini. Tolti, quindi, gli abiti ‘di scena’, Antonella si è mostrata con una giacca completamente aperta.

Antonella Fiordelisi nei camerini: la giacca aperta, sotto è senza veli

Vanta un successo davvero incredibile sui social, Antonella Fiordelisi. Da quando è terminato il suo percorso a Temptation Island, la campana ha cavalcato l’onda del successo. Studentessa universitaria, influencer, modella, abile e ottima schermitrice, l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo vanta di un seguito davvero pazzesco. In effetti, la bella salernitana è di una bellezza davvero sconfinata. È più che normale, quindi, che ottenga risultati del genere. E che, soprattutto, venga ‘arruolata’ per campagne pubblicitarie. È questo che si evince, infatti, da alcune sue ultime IG stories. Per tutto il giorno, infatti, Antonella ha condiviso foto inerenti ad un shooting fotografico a cui ha preso parte. Tuttavia, la parte ancora più bella, per tutti i suoi sostenitori, è arrivata una volta terminato il servizio fotografico. Perché, ritornata nei camerini, la giovane Fiordelisi si è immortalata con una giacca di jeans totalmente aperta. Fin qui tutto bene, oseremmo dire. Se non fosse per il fatto che, sotto la giacca, la modella è completamente senza veli. Lo si vede chiaramente:

Peccato non poter leggere i commenti a corredo della foto. Perché, ancora una volta, Antonella avrebbe incantato tutti.