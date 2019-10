Armando contro Ida e Riccardo a Uomini e Donne: scoppia il caos

Uomini e Donne, Armando contro tutti: si scaglia contro Ida, ma la situazione si capovolge.

Sembra un tira e molla infinito quello tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne hanno avuto una storia infinita e lunghissima. Da qualche settimana però sembrava che i due si fossero lasciati definitivamente. Ida era uscita con Armando e si era baciata con lui, Riccardo Guarnieri le aveva scritto una lettera per riconquistarla, ma da parte della bella bresciana non c’era più niente. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne troviamo così al centro dello studio Ida e Riccardo che tornano insieme, ma la polemica si scatena nei confronti di Armando.

Armando contro tutti a Uomini e Donne

Il corteggiatore del Trono Over infatti dopo essere uscito con Ida pare aver accusato la Platano di averlo usato. Ma la bella bresciana sostiene che sia tutto il contrario. Anche Gianni Sperti e Tina Cipollari si scagliano contro Armando sostenendo che non fa altro che fare uscite infelici e fuori luogo. Quando Ida e Riccardo si concedono un ballo in mezzo allo studio, Armando viene inquadrato di sfuggita dalle telecamere dal labiale si legge perfettamente che l’uomo inveisce, dice: “Ma vaff…” e si alza lasciando lo studio. Dopo il ballo tutti notano la sua assenza, Maria dichiara: “Ma forse è solo andato in bagno”. In realtà da quello che si è visto pare che non sarà così, ma per ora in questa puntata non sappiamo molto altro.

Barbara e Armando

Quando Armando rientra la polemica su di lui continua, ma per quanto riguarda delle segnalazioni, ormai vecchie, che dicono che lui sia fidanzato fuori. La bagarre scoppia tra Barbara e Armando: “Tu non mi devi nominare nelle tue storie su Instagram – dichiara Barbara – Parla di me”. Ma pare che Barbara, come dichiara anche Gianni Sperti, faccia l’opinionista sui social parlando della puntata fuori dai social anche condividendo foto e video con informazioni false sui protagonisti del Trono Over.