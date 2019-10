Cristina Donadio in un’intervista ha raccontato di aver avuto un cancro al seno durante le riprese del film “La scelta”: ecco le sue parole.

Tutti gli amanti di Gomorra La Serie non possono dimenticare Scianel, Annalisa Magliocca: un personaggio forte ed inarrestabile, un’attrice indiscutibilmente brava. E’ la stessa ad aver partecipato alla prima edizione di Amici Celebrities terminata pochi giorni fa, che ha visto la vittoria di Pamela Camassa. Cristina Donadio dietro il suo enorme sorriso ed il suo carattere, ha un lato nascosto, fragile e delicato e lo ha raccontato nel cortometraggio “La scelta“. Di che si tratta? Lei è la protagonista di un cortometraggio in cui si parla della quotidianità di una donna malata di cancro. Le parole dell’attrice però hanno svelato qualcosa che nessuno sapeva.

Cristina Donadio racconta il cancro in un cortometraggio: “Sul set della Serie non sapevano fossi malata”

“La scelta” di Giuseppe Alessio Nuzzo è un corto presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, nella sezione Giovani Artisti. L’attrice protagonista è Cristina Donadio che interpreta una donna malata di cancro. Ha interpretato una realtà non troppo distante dalla sua.

Al settimanale Io Donna, l’attrice ha svelato di aver attraversato un periodo critico: inaspettatamente ha scoperto di avere un brutto male, un cancro al seno. “Quello che io nel tempo ho ribattezzato con molti nomi è arrivato durante la seconda stagione di Gomorra: quando l’ho scoperto però l’ho tenuto nascosto a tutti. Sono andata ad operarmi nei 4 giorni di stop del set per poi tornare al lavoro dopo una piccola convalescenza” racconta Cristina.

L’attrice ha svelato di esser stata salvata da Scianel, la donna che ha interpretato in Gomorra, perchè quel personaggio era intoccabile: se avessero saputo che aveva un grave problema di salute, spiega, l’avrebbero guardata e trattata tutti in modo diverso dal solito. “Scianel è un’accanita fumatrice e non poteva stare senza sigarette, quindi l’ho fatto anche io. Anche Sollima mi avrebbe fatto qualche sconto in scena: non potevo permettere che ne pagasse il prezzo il personaggio” conclude l’attrice.