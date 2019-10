Nell’articolo vi diciamo chi è Benedetta Bosi, la nuova fiamma di Flavio Briatore; di seguito le foto e l’account Instagram della studentessa milanese

La nuova fiamma di Flavio Briatore si chiama Benedetta Bosi. I due sono stati paparazzi insieme e la voce circola ormai da una settimana. L’ex team manager della Renault volta pagina dopo la fine della storia con Elisabetta Gregoraci. I due si sono separati consensualmente il 23 dicembre 2017. Adesso pare che Briatore abbia ritrovato la felicità accanto alla giovanissima Benedetta. Di seguito vi diciamo chi è la nuova fiamma dell’imprenditore italiano, vi mostriamo alcune foto e vi segnaliamo come trovarla su Instagram.

Chi è Benedetta Bosi?

Dopo la fine della storia con Elisabetta Gregoarci, Flavio Briatore sembra aver ritrovato l’amore accanto a Benedetta Bosi. La nuova fiamma dell’imprenditore ed ex team manager della Renault ha 20 anni, ben 49 di differenza con il suo nuovo compagno. Nonostante la giovane età, però, Benedetta ha le idee chiare, sia in campo sentimentale che in campo lavorativo. Benedetta è originaria della frazione di Strettoia ed è iscritta nel 2017 alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università Statale di Milano. Il suo sogno è diventare un magistrato, ma pare che nelle sue ambizioni ci sia anche quella di diventare una modella. Prima di iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza, infatti, Benedetta è stata eletta Miss Carnevale a Pietrasanta, in provincia di Lucca. La nuova fiamma di Flavio Briatore ha tutte le carte in regola per diventare una modella. La giovane è veramente bella e sui social network sfoggia un fisico da urlo.

Da buona aspirante modella, Benedetta Bosi è iscritta sul popolare social network Instagram, ma ha reso privato il suo account da qualche giorno. Probabilmente la nuova fiamma di Briatore non sopporta questa forte esposizione mediatica ed ha deciso di rendere accessibile il proprio account social solo a chi ritiene necessario. Su Instagram la giovane studentessa conta circa 3 mila seguaci e tra questi dovrebbe esserci anche il suo nuovo compagno. Chissà se, quando la storia d’amore diventerà ufficiale a tutti gli effetti, Benedetta deciderà di rendere pubblico il suo profilo.