Chi è Miriana Trevisan: siete curiosi di scoprire l’età e la carriera dell’ex moglie di Pago? Il cantante le ha dedicato una delle sue canzoni più famose: ecco i dettagli.

Pago è stato indubbiamente uno dei protagonisti della seconda edizione di Temptation Island VIP: Pacifico Settembre nel programma si è presentato con la sua, ormai ex, Serena Enardu. La coppia ha deciso di separarsi al termine delle settimane previste dal reality: una decisione sofferta soprattutto per lui, molto innamorato dell’ex tronista. Poche ore fa però il cantante ha fatto un gesto inaspettato nei confronti della sua ex: non si tratta di Serena Enardu, ma della sua ex moglie, Miriana! Voi la conoscete? Beh ci sono tanti dettagli da raccontare su lei e sulla loro love story: ecco per voi tutto quello che desiderate sapere!

Chi è Miriana Trevisan: età, carriera e la famosa canzone scritta per lei dall’ex marito Pago

Miriana Trevisan è una showgirl italiana, conosciuta soprattutto negli anni ’90 quando ha preso parte a molti programmi televisivi in qualità di valletta. E’ nata il 7 novembre del ’72 a Napoli e di professione è una showgirl: ha esordito nel ’91 come volto di “Non è la Rai” e diventò un volto televisivo molto amato. E’ ricordata anche per aver denunciato Tornatore e Massimiliano Caroletti, compagno di Eva Henger, per pesanti avances e molestie. E’ single da qualche mese: era fidanzata con Giulio Cavalli da ben 7 anni ma il quotidiano “Oggi” diversi mesi fa annunciò la rottura.

Miriana è stata a lungo insieme al cantante ed ex concorrente di Temptation Island VIP Pago: i due sono stati insieme dal 2003 fino al 2013 ed insieme hanno avuto un figlio, Nicola, nato nel 2009. La loro è stata una storia molto passionale e travagliata: si sono sposati due volte ma dopo dieci anni la complicità è iniziata a mancare ed hanno deciso di rompere. Pacifico le ha dedicato la sua canzone più famosa, “Parlo di te”.