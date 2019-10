Cicciolina a Live non è la D’Urso difende il figlio dalle accuse di droga

Cicciolina a Live non è la D’Urso difende il figlio Ludwig dalle accuse di droga; il giovane viene perquisito e denunciato per possesso di stupefacenti

Cicciolina è negli studi di Live non è la D’Urso, per difendere il figlio dalle accuse di droga. Il giovane infatti sarebbe stato fermato dalle Forze dell’Ordine che insospettiti dall’atteggiamento del giovane, decidono di perquisirgli casa, trovando molte dosi di stupefacenti.

Ilona difende il figlio, affermando che il giovane pecca di ingenuità, poiché ha ospitato in casa dei senzatetto, a cui dovrebbero appartenere gli stupefacenti. Si inizia con una delle opinioniste che afferma di non sentirsi in grado di giudicare il modo di educare di Cicciolina, ma si chiede come abbia fatto a non accorgersi di atteggiamenti diversi nel figlio. Cicciolina afferma di non avere alcun dubbio sull’innocenza del figlio e che è estraneo a qualsiasi fatto. Le opinioniste credono che probabilmente non deve essere stato semplice per Ludwig avere una madre come lei, ritenuta una “cattiva madre” dai magistrati, a causa del suo lavoro da pornostar. Rosa Perrotta prova a far ragionare Cicciolina, facendole notare che le situazioni vissute in passato dal figlio: i due rapimenti, le cause tra i genitori, possono aver influito negativamente sul comportamento del figlio. Ma la donna è irremovibile, continuando a sostenere l’innocenza del figlio e tra un battibecco e l’altro si abbassa il vestito, scoprendo il seno! Ilona sembra non voler sentire ragioni, e nonostante qualcuno sembra “capire” questo atteggiamento estremamente protettivo nei confronti del figlio, nessuno riesce a credere all’estraneità del giovane date le prove emerse. Cicciolina conclude il discorso facendo un appello al padre di Ludwig, chiedendogli di venire in Italia per passare del tempo col figlio e non solo per affari. L’appuntamento con Ilona è per la prossima settimana, in cui verrà accompagnata dal proprio legale, per mostrare delle prove che scagionerebbero il figlio da ogni accusa.