Leonardo DiCaprio ha avuto tantissime fidanzate: famose e belle, hanno tutte un dettaglio che le accomuna. Ecco di che si tratta.

Leonardo DiCaprio è tra gli attori più amati e famosi di Hollywood:la sua interpretazione di Jack, nel film Titanic, è alquanto memorabile. Ma è stato protagonista di altrettanti film famosissimi in tutto il mondo e nel 2016 ha vinto l’Oscar nella categoria miglior attore per il film The Revenant. Il suo viso ha fatto innamorare tutte le donne del mondo: ma quali di queste sono riuscite a conquistarlo? Beh, la lista delle fidanzate di Leonardo DiCaprio è abbastanza lunga: tutte le donne però hanno un dettaglio che le accomuna. Curiosi? Vi sveliamo quale…

Leonardo DiCaprio, ecco chi sono le sue ex fidanzate: tutte hanno un dettaglio un comune

Leonardo DiCaprio è stato fidanzato ufficialmente con tantissime donne: bellissime modelle hanno affiancato l’attore californiano, alcune anche per parecchi anni. C’è un dettaglio curioso però che hanno notato in molti. Le ex compagne del famoso Jack di Titanic hanno tutte una cosa in comune: quale? Beh, con lui non sono mai arrivate a festeggiare il 26esimo compleanno!

DiCaprio è stato fidanzato nel 2000 con Gisele Bundchen, una modella brasiliana con la quale è stato 5 anni. E’ stato poi insieme a Bar Refaeli, fino al 2011. L’attore ha avuto poi relazioni durate qualche anno con Nina Agdal, con Kelly Rohrbach, Toni Garrn, Erin Heatherton: tutte queste giovani modelle sono state con la star di Hollywood entro i 25 anni. L’uomo classe ’74 è stato anche con Blake Lively: l’unica attrice in una lista ricca di modelle.

L’attore oggi è fidanzato con Camila Morrone ed indovinate quanti anni ha? 21! I due sono legati da più di un anno: lei è una modella argentina, classe ’97, ed è figlia d’arte. Chi sa se sarà in grado di sfatare il mito: Leo riuscirà a festeggiare il 27esimo della fidanzata?

