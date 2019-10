Diego, nuovo campione di Caduta Libera, ha fatto coming out in diretta lasciando tutti senza parole, compreso il conduttore Gerry Scotti

Diego è il nuovo campione di Caduta Libera. Il ragazzo ha sconfitto Gabriele Giorgio, super campione del programma di Gerry Scotti che ha portato a casa ben 316 mila euro. Diego ha rubato l’attenzione del pubblico del game show di Canale 5 non solo per aver sconfitto il super campione, ma anche per aver fatto coming out in diretta. Il ragazzo ha lasciato tutti senza parole, soprattutto per la spontaneità con la quale ha dichiarato di avere un fidanzato. Di seguito vi spieghiamo come è avvenuto il coming out del nuovo campione di Caduta Libera.

Diego fa coming out a Caduta Libera

Splendido coming out a Caduta Libera, protagonista il nuovo campione Diego. Prima di battere Gabriele Giorgio, infatti, il ragazzo ha dichiarato di avere un fidanzato. Tutto è arrivato in modo molto naturale e spontaneo. Il conduttore Gerry Scotti ha chiesto al concorrente in quale parte della Puglia si trovasse la Foresta del Gargano e lui, oltre a dare la risposta giusta, ha aggiunto: “Ho il fidanzato pugliese, quindi figuriamoci“. Una confessione che ha lasciato di stucco il pubblico e il conduttore, il quale dopo qualche secondo di esitazione ha esclamato: “Sei forte Diego, lo sapevamo“.

Diego ha cominciato così la sua scalata nel game show di Gerry Scotti. Il nuovo campione vuole scrivere la storia, un po’ come hanno fatto i suoi predecessori. Quest’anno ci sono stati molti campioni famosi a Caduta Libera: da Niccolò Scalfi a Christian Fregoni, fino al già citato Gabriele Giorgio. Tutti campioni che sono riusciti a totalizzare un montepremi abbastanza cospicuo. Aldilà del montepremi che riuscirà a portare a casa, Diego è già entrato nel cuore del pubblico del game show con la sua semplicità.