Ospite della puntata di ieri di Vieni da Me è stata Dolcenera che, durante la sua intervista, si è lasciata andare ad una stoccata ad Anna Tatangelo.

Un inizio di settimana di Vieni da Me davvero scoppiettante. Ancora una volta, Caterina Balivo ha incantato i milioni di telespettatori, che assiduamente la seguono, con delle interviste e dei giochi davvero incredibili. Prima ospite dell’appuntamento di ieri è stata Emanuela Trane, in arte Dolcenera. Che, come tutti gli altri, si è praticamente raccontata a 360 gradi alla padrona di casa. Tramite la risposta ad alcune domande poste dal ‘led’, la cantante si è confessata senza troppi peli sulla lingua. Lasciandosi andare, nel mentre, anche ad una stoccata verso Anna Tatangelo. Ecco cos’è successo.

Dolcenera a Vieni da Me, la frecciatina in diretta ad Anna Tatangelo

Si è raccontata senza troppi peli sulla lingua, Dolcenera nell’intervista di ieri a Vieni da Me. La cantante, infatti, ha parlato di diversi argomenti. In primis, la clamorosa confessione sulla depressione di cui ha sofferto in seguito ad un incidente di cui è stata protagonista. Ma non solo. Perché, nel rispondere alle domande che il ‘led’ le porgeva, Emanuela, questo è il suo vero nome del mito della musica italiana, si è lasciata andare ad una frecciatina su Anna Tatangelo. Dopo aver ricordato, infatti, il Festival di Sanremo del 2008, al quale Dolcenera si è classificata seconda, la domanda di Caterina Balivo è stata molto precisa: “Meritavi di vincere tu in quell’anno?”. Beh, da come si può chiaramente vedere, la domanda della padrona di casa è più che plausibile. Tuttavia, la risposta della cantante è immediata: “Non si può mettere a confronto il pesce col caviale in una gara..Si”. Ricordiamo, infatti, che, in quell’anno, Anna Tatangelo vinse la categoria donne della manifestazione musicale con il singolo ‘Essere una Donna’. A differenza di Emanuela. Che, invece, si classificò seconda con il brano ‘Com’è straordinaria la vita’. In ogni caso, comunque, è proprio questa stoccata che la cantante di Galatina rivolge alla bella cantante di Sora. Come risponderà Anna?