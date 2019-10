Elena Santarelli: età, vita privata e carriera della showgirl

Elena Santarelli: scopriamo qualcosa in più sull’età, la vita privata e carriera della bellissima showgirl e attrice Italiana

Elena Santarelli è nata a Latina il 18 agosto del 1981 ed è una showgirl, modella, attrice e conduttrice Italiana, nata a Latina. Cresce a Sermoneta dove frequenta prima il liceo classico e successivamente, dopo qualche anno completerà gli studi in un istituto privato. Ma scopriamo insieme qualcosa in più sulla vita privata e la carriera.

Elena Santarelli: età, vita privata e carriera

Elena inizia una carriera da modella, sfilando per importantissimi Brand di moda come: Giorgio Armani, Mattiolo, Laura Biagiotti e molti altri Brand. Nel 1999 vince un importante concorso italiano di moda, l’Elite Model Look, che per molto tempo l’ha fatta paragonare a Valeria Mazza! Solo dopo un po’ di anni, con l’ingaggio a l'”Eredità” però, Elena Santarelli si farà conoscere dal grande pubblico. Nel 2004 e nel 2005 affiancherà Enrico Varriale nel programma sportivo Stadio Sprint in onda su Rai 2 e nell’autunno dello stesso anno, parteciperà come concorrente dell’Isola dei Famosi, venendo eliminata in semifinale. E’ proprio in quel periodo che risale anche il suo primo calendario sexy per la rivista Max. L’anno successivo presenterà la cerimonia di chiusura dei Giochi Paralimpici Invernali a Torino; ed è proprio in quell’anno che muoverà i primi passi anche sul grande schermo con il film “Vita Smeralda” con la regia di Jerry Calà. Oltretutto sempre nel 2016 poserà senza veli per il calendario della ditta Riello. Nell’autunno del 2017 insieme ad Alessandro Cattelan, sarà alla conduzione di “Total Request Live” programma musicale di MTV, la cui conduzione l’avrà fino al 2010. Ricordiamo anche la sua interpretazione nella sit-com “Camera Café”, nel ruolo di Caterina Farini. Nel 2012 è alla conduzione del talk show Kalispera al fianco del giornalista Alfonso Signorini e l’anno successivo affiancherà nuovamente Signorini, sempre alla conduzione di Kalispera, ma non più in seconda serata, ma in prima serata. Nel 2015 condurrà insieme a Paolo Bonolis e Belen Rodriguez “L’Arena di Verona-lo spettacolo sta per iniziare” trasmesso sulla rete Mediaset Canale 5, in prima serata. La donna è apparsa anche nella serie tv di Don Matteo e ha partecipato all’opera teatrale “Quando la moglie è in vacanza” nel 2014. Dal 2006 la bella showgirl è impegnata col calciatore Bernardo Corradi che sposerà 8 anni dopo, nel giugno del 2014. Elena Santarelli e Bernardo Corradi hanno avuto due figli: Giacomo nel 2009 e Greta Lucia nel 2016. Ricordiamo che il piccolo Giacomo ha combattuto una dolorosa battaglia, contro il cancro. Ma fortunatamente il bambino adesso sta bene ed Elena il marito impegnati socialmente nella ricerca, hanno voluto condividere la loro esperienza tramite il libro che la Santarelli ha scritto “Una mamma lo sa”.