Elisabetta Canalis si sottopone ad un trattamento molto particolare: le immagini direttamente dalle Instagram Stories dell’ex velina.

Tra le veline di Striscia la Notizia, lei è una delle più amate di sempre. Parliamo di Elisabetta Canalis, che sul bancone del tg satirico di Antonio Ricci era in coppia con la bionda Maddalena Corvaglia, con la quale ha recentemente litigato dopo anni di amicizia. La bellissima sarda è molto attiva sui social, dove ama condividere con i followers foto e video della sua vita privata e lavorativa. Proprio qualche ora fa, Elisabetta ha mostrato ai fan, attraverso le sue Instagram Stories, un trattamento particolare al quale si è sottoposta. Si tratta di un trattamento per il viso molto diffuso in America e la procedura è comunemente conosciuta come ‘il lifting del vampiro”. Scopriamo di più!

Elisabetta Canalis si sottopone a un trattamento molto particolare: ecco il vampire facial

Elisabetta Canalis è una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. La semplicità è sempre stata uno dei pregi più apprezzati della showgirl sarda. Che, però, non rinuncia a qualche piccolo ‘aiutino’ contro l’inevitabile scorrere del tempo. Lo dimostrano le ultime Instagram Stories che ha postato sul suo profilo. Nei video in questione, Elisabetta si trova nel bel mezzo di un trattamento estetico molto particolare al viso. Si chiama ‘vampire facial’ ed è una procedura di chirurgia estetica molto diffusa negli Stati Uniti. Tra le star che ne hanno usufruito, anche Kim Kardashian e Bar Rafaeli. Si tratta di una pratica di bellezza che consiste nel farsi iniettare sul viso il proprio plasma, arricchito di piastrine: questo aiuterebbe a riempire le rughe. Ecco alcune immagini tratte dalle stories di Elisabetta:

Ecco le foto di Elisabetta Canalis mentre si sottopone al Prp, noto anche come vampire facial. Il particolare trattamento estetico ‘promette’ una pelle più liscia e una notevole diminuzione delle rughe. Il tutto attraverso l’iniezione sottopelle di sangue, molto spesso il proprio prelevato e sottoposto a centrifuga. Il trattamento è sempre più diffuso negli Usa, ma non sono pochi i detrattori. Per molti esperti non solo la pratica non dà garanzie di efficacia, ma potrebbe esporre i pazienti a molti rischi, soprattutto se non eseguita da medici specializzati, che seguono alla perfezione le procedure.