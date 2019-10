Franco Oppini è un attore e comico e fa parte de I Gatti di Vicolo Miracoli a Domenica In: scopriamo la sua età, la sua carriera e la sua vita privata.

Franco Oppini e la sua ex moglie, Alba Parietti, hanno dato modo di far parlare di sé dopo il confronto che hanno avuto nella trasmissione Live Non è la D’Urso. I due ex marito e moglie si sono sfidati nel momento previsto dal talk show di Barbara D’Urso chiamato “Uno contro tutti” in seguito ad uno scontro sui social. Ma chi è l’ex marito della famosa showgirl? I due, dopo la separazione, non hanno conservato un bel rapporto. Franco Oppini è un famoso attore e comico di fine talento, ed è uno dei componenti del gruppo cabarettistico e musicale italiano, I Gatti di Vicolo Miracoli insieme a Gianandrea Gazzola, Spray Mallaby, Umberto Smaila, Nini Salerno e Jerry Calà. Scopriamo qualcosa in più sull’ex marito della Parietti.

Chi è Franco Oppini: età, carriera e vita privata dell’attore e comico

Franco Oppini è un attore e comico di fine talento, oltre ad essere un famoso cabarettista italiano. Nato a Quistelo, in provincia di Mantova, il 5 febbraio del ’50. Ha iniziato la sua carriera da comico a Verona e nel ’71 diede vita insieme ai suoi amici Jerry Calà, Umberto Smaila, Nini Salerno, Gianandrea Gazzola e Spray Mallaby il gruppo I Gatti di Vicolo Miracoli: il gruppo si è sciolto nell’85.

Ha debuttato nel grande schermo con un ruolo nel film Squadra antifurto: ha proseguito poi la sua carriera cinematografica con Arrivano i gatti, Una vacanza bestiale e Selvaggi. Ha poi partecipato a diversi programmi televisivi come Quo vadiz?, Un fantastico tragico venerdì e Striscia la notizia nel ’97.

Oppini è stato sposato per nove anni con Alba Parietti ed insieme hanno avuto un figlio, Francesco. In seguito la separazione, Franco nel 2003 ha sposato l’astrologa Ada Alberti.