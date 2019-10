Ida e Riccardo, arriva la prima foto di coppia dopo il ritorno di fiamma

Ida e Riccardo: arriva la prima foto di coppia, per la gioia dei fan, dopo il ritorno di fiamma; Oggi i due sono usciti da Uomini e Donna insieme

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono due dei protagonisti più amati e seguiti del trono Over del programma di Canale5 “Uomini e Donne“, condotto da Maria De Filippi. I due dopo un inizio incerto, hanno iniziato una conoscenza che poi li ha portati a provare dei sentimenti importanti, l’uno per l’altra. Dopo il ritorno di fiamma i due non avevano ancora postato alcuna foto insieme, suscitando la curiosità e l’insistenza dei followers, che oggi sono stati accontentati!

Ida e Riccardo: arriva la prima foto di coppia!

Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno fatto sognare migliaia di fan con la loro storia d’amore! Dopo essersi conosciuti negli studi del Trono Over di Uomini e Donne, ci hanno messo molti mesi di conoscenza, per capire che i sentimenti che provavano erano forti abbastanza da voler intraprendere una storia al di fuori del programma. I due nel corso delle puntate hanno affrontato i problemi e dei dubbi che li attanagliavano durante la conoscenza, concludendo però che il modo migliore di affrontarli era viversi ogni giorno. Dopo tanti tira e molla Ida e Riccardo decidono di darsi un’altra occasione, riprovandoci un’altra volta.

Ida e Riccardo sono più felici che mai e dopo le tante insistenze da parte dei fan, decidono di pubblicare un dolcissimo selfie insieme, in cui sono abbracciati e sorridenti. I due non vedono l’ora di poter riprovare a costruire il rapporto che hanno accantonato nei mesi scorsi per le incompatibilità caratteriali. Per la gioia di tutti i fan la coppia sembra essere sulla strada giusta per vivere il lieto fine che tanto desiderano!