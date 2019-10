Cecilia Rodriguez, pochissime ore fa, ha fatto un annuncio su lei ed Ignazio Moser che ha emozionato tutti i loro fan: di che cosa parliamo.

Si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. E, da quel momento, non si sono più lasciati. Appena entrati nella casa più spiata d’Italia, i due ragazzi hanno legato particolarmente. Sembrava che ci fosse soltanto amicizia, però. Anche perché, come ricorderete bene, all’epoca l’argentina era fidanzata con Francesco Monte. Eppure, sarà stata la convivenza ‘forzata’, il loro rapporto si è evoluto in qualcosa di molto ma molto di più. Tanto che, ancora adesso, sono una coppia a tutti gli effetti. Ecco. A distanza di tempo, pochissime ore fa, è la bella modella a fare uno splendido annuncio su Instagram sulla coppia. Ecco cosa dichiara.

Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser: arriva la notizia tanto attesa

Non hanno mai nascosto il loro amore, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. I due piccioncini, soprattutto sui rispettivi profili Instagram, non perdono mai occasione di poter dimostrare pubblicamente ed apertamente il loro legame. Con foto davvero ‘audaci’ o simpatici scatti improvvisati, la coppia è solita condividere con i loro sostenitori, che non perdono affatto alcun tipo di loro aggiornamento, momenti incredibili della loro storia d’amore. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, la bella modella argentina ha fatto su Instagram un annuncio che, senza alcun dubbio, ha emozionato i loro fan. Di cosa parliamo? Di matrimonio? Beh, per il momento, no. Eppure, è allo stesso modo, una notizia davvero fantastica. Tra pochi giorni, infatti, Cecilia ed Ignazio festeggiano i loro due anni d’amore. Era il 31 Ottobre scorso quando, nella casa del Grande Fratello Vip, i due piccioncini si sono scambiati il loro primo bacio. Ecco. È proprio questo che annuncia Cecilia. Tramite alcune Instagram Stories, l’argentina annuncia che, sebbene abbia paura del giorno di Hallowee, è particolarmente felice perché compie l’anniversario con il suo bel Moser. Come lo festeggeranno? Lo scopriremo tra pochissimi giorni.