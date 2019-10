Una giovane mamma australiana uccide a martellate le sue due figli e poi scappa: il padre ritrova i cadaveri delle bimbe in una pozza di sangue.

La notizia che stiamo per darvi è davvero sconvolgente. È accaduto in Australia pochissime ore fa. Una giovane mamma di 38 anni ha ucciso a martellate le sue due figlie. A scoprirlo è stato il padre delle piccole. Che, rientrato a casa dopo il lavoro, ha trovato i cadaveri delle sue bambine in una pozza di sangue. La loro madre, infatti, dopo aver compiuto tale folle gesto, sarebbe scappata. Lasciando, quindi, a suo marito l’orribile visione e scoperta. Non si conoscono i reali motivi che hanno spinto la donna a compiere tale atto. Fatto sta che, come trapelato dal web, la donna in questione sarebbe stata descritta come una mamma affettuosa. Scopriamo qualche dettaglio in più.

Mamma uccide a martellate le figlie, poi scappa: la scoperta choc del padre

Una giovane mamma di 38 anni di Perth, in Australia, è stata accusata di duplice omicidio per aver ucciso le sue due figlie, rispettivamente di 10 e 6 anni, a martellate. È proprio questo folle gesto che Milka Djurasovic, questo è il nome della donna in questione, ha commesso pochissime ore fa nella sua casa australiana. A fare l’orribile scoperta è stato il padre delle piccole. Che, ritornato a casa dopo una giornata di lavoro, ha ritrovato i cadaveri delle piccole esamini sul pavimento in una pozza di sangue. Le autorità, invece, sono state allertate dai vicini. Che, date le urla dell’uomo, si sono immediatamente rivolti alla Polizia Locale. Come dicevamo precedentemente, non si conoscono le reali motivazione che hanno spinto la donna in questione a compiere tale gesto. Anche perché, stando a quanto trapelato sul web, la giovane mamma è stata definita molto affettuosa nei confronti delle sue bambine. E, soprattutto, non predisposta a segni di squilibrio o altro. Nel frattempo, dopo il misfatto, la donna è stata trasportata in un ospedale. E il prossimo mese si presenterà in tribunale.

