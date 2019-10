Chi è Massimo Poggio: età, carriera, vita privata e la misteriosa Giulia

Chi è Massimo Poggio, l’attore di “La strada di casa”, l’età, la carriera, la vita privata e la misteriosa Giulia

Massimo Poggio è un attore impegnato tra cinema, teatro e televisione, ed è uno uno dei protagonisti della fiction di Rai1 “La strada di casa”. Scopriamo insieme l’età, la carriera e chi è Giulia, la donna che tanto ‘protegge’ dagli occhi indiscreti.

Massimo Poggio è nato ad Alessandria il 9 aprile 1970, studia recitazione alla Scuola dell’Azienda Teatrale Alessandrina e la Scuola del Teatro Stabile di Torino. Massimo Poggio è molto attivo tra Teatro, Cinema e Televisione. Al cinema ricordiamo alcune sue interpretazioni: “Due come noi, non dei migliori” del 2000, “Rosa e Cornelia” del 2000, “La finestra di fronte” del 2003 diretto da Ferzan Ozpetek, “Cuore Sacro” sempre di Ozpetek del 2005, “Vicino al fiume” 2004, “L’amore assente” del 2007, “Nevermind” del 2018 e “Copperman” del 2019. In televisione l’abbiamo visto in: “L’avvocato delle donne”, “Un posto al sole”, “L’uomo del vento”, “La squadra 4”, “Carabinieri 3”, “Orgoglio capitolo secondo”, “Camera caffè”, “48 ore”, “Squadra antimafia Palermo oggi”, “I liceali 2-3”, “Che Dio ci aiuti“, “Casa e bottega”, “Solo per amore”, “L’infiltrato – operazione clinica degli orrori”, “Una pallottola nel cuore”, “Baby”, “Figlio del destino” e la seconda stagione de “La strada di casa”. Massimo ha recitato anche nei videoclip di due noti e apprezzati cantanti Italiani. Stiamo parlando di Giorgia con “Gocce di memoria” e Raf con “Prima che sia giorno”. Due piccole curiosità sull’attore… Ama il ciclismo e lo pratica fin da bambino ed è fidanzato da oltre dieci anni con la compagna Giulia. Non stupisce che l’attore sia fidanzato, ma che non si abbia alcuna notizia della compagna! L’uomo ha sempre affermato di volerla tenere lontana dai riflettori, per preservare la loro privacy.