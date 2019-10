Chi è Mecna: età, carriera, fidanzata e brani del giovane rapper

Chi è Mecna? Ecco cosa occorre sapere su di lui, a partire dalla sua età, carriera, fidanzata e tutti i brani del giovane rapper.

Sarà uno degli ospiti di questa nuova puntata de Le Iene. Come consueto, infatti, questa sera andrà in onda un nuovo appuntamento con lo show di Davide Parenti. Che, per il martedì, ha pensato a come conduttori d’eccezione: Nicola Savino ed Alessia Marcuzzi. Ecco. Come dicevamo, così l’ampia parentesi dedicata a Marianna Mirage, splendida cantautrice italiana, questa sera, invece, si dedicherà del tempo al rap. Mondo che, soprattutto in questi ultimi anni, sta riscuotendo un successo davvero enorme. Rappresentante di tale mondo è Mecna. Ebbene. Conoscete proprio tutto di lui? Questo è l’articolo che fa per voi. In attesa di conoscerla meglio da vicino questa sera, vi racconteremo della sua età, carriera, vita privata e dei suoi brani. Ecco cosa occorre sapere.

Chi è Mecna: età, carriera e brani musicali

Corrado Grilli, in arte Mecna, è nato a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, il 26 Marzo del 1987. La sua carriera musicale inizia davvero molto presto. Nel 2000, quindi a soli 13 anni, inizia a muovere i primi passi in questo strepitoso mondo grazie alla band Microphones Killarz. Con la quale, nel 2005, pubblicherà il primo lavoro discografico, intitolato No Problem. E, nel 2007, No Sense. Dopo ben due anni da tale lavoro, quindi nel 2009, il giovane entra a fare parte del Blue Nox. Ed è proprio con loro che ha la possibilità di lavorare con artisti davvero importanti. Tra cui Kiave e Ghemon. Il boom del suo successo, però, avviene nel 2012. È in quest’anno, infatti, che pubblica il suo primo lavoro da solita, Disco d’Inverno. Che gli permette, quindi, di girare diverse zone dell’Italia. Riuscendo a vincere diversi premi. Tra cui, Miglior Solita e Premio Social. Ma non è finita qui. Perché, negli anni successivi, pubblicherà nuovi lavori: Laska, Lungomare Paranoia e Blue Karaoke. Dallo scorso anno, ha iniziato una collaborazione artistica con Sick Luke, uno dei più grandi rappresentanti del mondo trap d’Italia. Insieme, infatti, hanno collaborato all’album Neverland, uscito l’11 ottobre scorso. In concomitanza a tale evento, hanno annunciato anche la rottura del loro rapporto.

Vita privata, Instagram, laurea del giovane rapper

Nonostante il successo e la sua eccellente carriera musicale, il giovane rapper è riuscito a portare al termine i suoi studi. Mecna, infatti, ha una laurea presso lo IED (Istituto Europeo del Design) di Roma,conseguita tra l’altro anche con la lode. Invece, della vita privata del giovane rapper, non abbiamo moltissime informazioni. Non sappiamo, infatti, se attualmente Mecna sia fidanzato oppure no. Anche dal suo profilo Instagram, nonostante sia seguito più da 100 mila followers, non siamo riusciti a trarre qualche informazione in più riguardo a questo aspetto della sua vita.