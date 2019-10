Michelle Hunziker presenta suo fratello: è la prima volta che lo mostra su Instagram; ecco la foto della conduttrice in compagnia del fratello.

Lei la conosciamo benissimo. È una delle conduttrici più famose ed amate della nostra tv. Ma avete mai visto il fratello di Michelle Hunziker? Ebbene, probabilmente no. La stessa conduttrice, nelle sue Instagram stories di pochi minuti fa, ammette di non essersi mostrata prima in sua compagnia sui social. Ma in occasione dell’inaugurazione di un locale in Svizzera, Michelle e mamma Ineke sono corse a Ginevra per fare una sorpresa a Harold Hunziker. E quale migliore occasione, per Michelle, di presentare il fratello ai suoi numerosi followers di Instagram? Ecco le immagini che li ritraggono insieme.

Michelle Hunziker presenta suo fratello Harold: la foto insieme su Instagram

Si chiama Harold Hunziker ed è il fratello maggiore della bellissima Michelle. A presentarlo al mondo social è stata proprio la conduttrice svizzera, qualche minuto fa, attraverso alcune Instagram stories. Michelle e la mamma si sono recate a Ginevra per l’inaugurazione del nuovo locale di Harold, Panino Giusto. Il fratello della Hunziker è un famoso manager, ex Ceo di Mc Donald’s, che ha deciso di fare una scelta coraggiosa: lasciare il suo lavoro, seppur molto florido, per fare qualcosa di nuovo. “Mio fratello ha avuto un grande coraggio, lo stimo davvero tanto!”, dichiara Michelle nelle sue stories, sottolineando la scelta coraggiosa di Harold. “Ho deciso di mettermi in gioco”, spiega il fratello di Michelle, al quale la conduttrice sembra fare quasi un’intervista. “Non stiamo quasi mai insieme! I miei followers credo che non ti abbiano quasi mai visto!”. Ed ecco che la conduttrice presenta Harold al suo pubblico:

Un modo davvero speciale per presentare ai fan il suo adorato fratello. Del quale, come scriverà nel video successivo, Michelle è davvero molto orgogliosa. E voi, notate la somiglianza tra Michelle e Harold?