Parma Verona diretta streaming in tv – No Rojadirecta: ecco come vedere il match chè si terrà il 29 ottobre alle ore 19:00.

È tempo di turno infrasettimanale, per il campionato di Serie A 2019/2020. Ad aprire questa decima giornata di campionato ci pensano Parma e Verona, con il match che partirà alle ore 19.00 di oggi 29 ottobre. Allo stadio Tardini, la partita vedrà protagoniste due squadre che faranno di tutto per racimolare quanti più punti possibili. Il Verona è reduce da due sconfitte consecutive, mentre il Parma, dopo l’ottimo pari ottenuto contro l’Inter, spera di proseguire positivamente, nonostante le tante assenze causa infortuni. Chi la spunterà in questo inconsueto martedì di calcio? Non ci resta che attendere il fischio d’inizio.

Parma Verona diretta streaming in TV – No Rojadirecta: come vedere la partita su Dazn

La partita in questione potrà essere seguita solo ed esclusivamente sulla piattaforma streaming di DAZN, che potrai scaricare in maniera del tutto gratuita sia su smartphone che su tablet, senza ovviamente dimenticare le smart TV.

L’appuntamento è alle ore 19:00 del 29 ottobre ed attenzione anche al post partita, con tanti contenuti esclusivi tutti da gustarsi.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella; Kucka, Brugman, Barillà; Gervinho, Kulusevski, Karamoh.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre, Salcedo; Stepinski.