Un bimbo di 10 anni la scorsa domenica sera, 27 ottobre, ha chiamato la polizia per denunciare il padre: ecco cosa è successo a Firenze.

Cosa non si farebbe per una mamma? Un bimbo di 10 anni molto coraggioso per proteggere sua madre ha chiamato la polizia ed ha denunciato il padre. Così piccolo si è trovato già ad assistere a diverse liti molto violente tra i genitori: a Firenze, domenica 27 ottobre intorno alle 20:30, è successa una cosa inaspettata. Un uomo di sessantatré anni, papà di un bimbo, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia aggravati e minacce a pubblico ufficiale. Chi l’ha denunciato alla polizia? Suo figlio di soli 10 anni. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Bimbo di 10 anni chiama la polizia: “Papà picchia la mamma”, arrestato l’uomo

Domenica 27 ottobre a Firenze intorno alle 20:30 un bimbo di 10 anni ha chiamato la polizia al telefono per denunciare il padre. Ha chiesto alle forze dell’ordine di correre a casa perchè il suo papà stava picchiando la mamma: all’arrivo degli agenti il bimbo, in stato di choc, è uscito ed è andato incontro loro per le scale condominiali. L’uomo incriminato appena ha visto gli agenti di polizia si è posizionato all’entrata dell’abitazione per non farli entrare e provando a convincerli che non fosse successo nulla di grave.

La polizia ha arrestato il 63enne accusato di maltrattamenti aggravati in famiglia e minacce al pubblico ufficiale. La donna, mamma del piccolo coraggioso, era stata picchiata anche la sera precedente riportando lesioni guaribili in pochi giorni: furono i vicini di casa a segnalare i maltrattamenti. La donna aveva deciso di non denunciare il marito. Così ci ha pensato suo figlio piccolo con una mossa di coraggio ha permesso alla mamma di liberarsi di un uomo violento.

