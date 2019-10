Renzo Arbore: “In internet c’è lo zampino di Padre Pio”

Vieni da Me, Renzo Arbore si racconta con la cassettiera di Caterina Balivo, tra vita personale e successi lavorativi di ieri e oggi.

Renzo Arbore è l’ospite di oggi a Vieni da Me, il programma di punta del pomeriggio di Rai 1. Nei giochi organizzati nell’ambito del programma il mattatore si racconterà e scopriremo così dei lati della sua vita privata e pubblica! Renzo Arbore si presta così al gioco della cassettiera e con il suo stile incredibile l’intervista diventa subito un momento di intrattenimento allo stato puro.

Vieni da Me, i complimenti di Arbore a Caterina Balivo

“Caterina sei una delle mie presentatrici favorite, quando ti guardo mi viene più appetito” inizia così Renzo Arbore con la cassettiera che si siede al posto della Balivo: “Mi spiace sono abituato a fare io il presentatore, i miei ospiti stanno a destra. Devo dire subito una cosa, lì c’è il presidente Rossano Bartoli della Lega del Filo D’Oro e con un messaggio al 45514 potrete fare del bene. Stiamo costruendo una grande sede nuova che serve sia per i bambini che per gli adulti, soprattutto con una piscina dove possono recuperare energia e vita”.

La cassettiera di Arbore

Inizia poi la vera intervista a Renzo Arbore. Dal cassetto esce un jeans e un cappello: “Sono stato il primo blue jeans della mia città e a Napoli, eravamo pochissimi ad indossare abiti americani e mio padre mi diceva che sembravo un elettricista”. La conversazione prosegue tra grandi successi, come Clarinetto, brano cantato al Festival di Sanremo del 1988, la passione per il jazz e lo swing e la musica napoletana.

“Internet? C’è lo zampino di Padre Pio”

Oggi, 29 ottobre, è poi l’internet day e Caterina Balivo chiede a Renzo Arbore cosa ne pensa: “Noi adulti abbiamo paura di internet, ci sono 10milioni di persone che non lo usano invece secondo me in internet c’è lo zampino di Padre Pio perché smanettano puoi conoscere tutto lo scibile umano”.