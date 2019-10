Serena Enardu, la foto in vestaglia infiamma Instagram: ma uno strano ‘dettaglio’ non passa inosservato. Ecco quale

È stata la protagonista assoluta della seconda edizione di Temptation Island Vip. Parliamo di Serena Enardu, la bellissima ex tronista di Uomini e Donne, che nel reality dei sentimenti ha partecipato con il suo ormai ex fidanzato Pago. Si, perché per la coppia non c’è stato il lieto fine. Al termine dei 21 giorni nel reality, i due hanno deciso di lasciare il programma separati. E, oggi, continuano le loro vite separatamente. Anche sui social, dove entrambi amano tenersi a contatto con i proprio followers. E la bellissima Serena ha appena postato una foto proprio su Instagram. Una foto in cui si mostra con un look particolarmente ‘audace’…Ma un dettaglio non è passato inosservato.

Serena Enardu, la foto in vestaglia infiamma Instagram: il dettaglio dei filtri

Serena Enardu è una delle troniste più belle mai apparse nello studio di Uomini e Donne. Ha 43 anni ma non ha davvero nulla da invidiare alle ventenni. La sua bellezza è innegabile, e lo dimostra l’ultimo scatto mostrato dalla sarda su Instagram. Date un’occhiata:

La Enardu è davvero incantevole nello scatto appena postato sui social. Uno scatto a cui l’ex concorrente di Temptation Island Vip accompagna una frase molto significativa. Ma, diciamolo, in molti si sono concentrati su altro. La vestaglia indossata da Serena non passa inosservata e ne mette il risalto il corpo mozzafiato. Ma, tra i commenti, c’è chi ha fatto notare qualcosa alla Enardu. Un dettaglio non è passato inosservato:

Commenti non proprio piacevoli, questi, per Serena, che viene ‘accusata’ di aver utilizzato un po’ troppi filtri nella foto in questione. Ma la foto è stata invasa anche da tantissimi complimenti, volti ad esaltare la bellezza dell’ex tronista. E voi, cosa ne pensate di Serena?