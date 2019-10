Nei camerini di Striscia la Notizia, Shaila Gatta si è immortalata con indossa una fantastica e super aderente tuta, ma il dettaglio non passa inosservato.

Mancano davvero pochissimi istanti alla nuova puntata di Striscia la Notizia. Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti sono pronti, perciò, a regalarci un nuovo appuntamento davvero incredibile. Così come lo sono anche le Veline. Mancano davvero pochissimi istanti. E, finalmente, potremo vedere nuovamente Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva in fantastici ‘stacchetti’. A proposito della velina mora, però, avete visto una delle ultime Instagram Stories? L’ex concorrente di Amici si lascia immortalare nei camerini di Striscia la Notizia con una fantastica tuta super aderente. Che, data il modello, fascia alla grande la sua forma fisica. Eppure, c’è un dettaglio che non passa inosservato. Ecco di che cosa parliamo.

Shaila Gatta nei camerini: tuta super aderente, gli occhi di tutti cadono lì

Ha ancora una volta catturato i riflettori su di se, Shaila Gatta. Come in uno dei nostri recenti articoli, a pochi istanti dalla puntata di questa sera di Striscia la Notizia, l’ex concorrente di Amici ha condiviso, tramite un’Instagram Stories, uno scatto davvero incredibile. È nei camerini del tg satirico di Antonio Ricci a poche ore dall’ingresso nello studio televisivo di Canale 5 quando la velina campana si lascia fotografare con una deliziosa tuta rossa super aderente. È proprio per questo motivo che la sua perfetta forma fisica viene, ancora una volta, messa in risalto alla grande. Ecco di che cosa parliamo nello specifico:

Tuttavia, ciò che non può passare affatto inosservato, oltre alla sua smisurata bellezza, è un particolare davvero ‘clamoroso’. Da come si può chiaramente vedere dalla foto riproposta in alto, la tuta in questione è leggermente aperta sul Lato A della bella velina. È inevitabile quindi che, nell’ammirare cotanta bellezza, gli occhi di tutti cadano proprio sulla sua scollatura.