Alessia Marcuzzi a Le Iene Show: tutti notano quei dettagli

Alessia Marcuzzi a Le Iene Show: tutti i followers notano quei dettagli e la tempestano di commenti e complimenti in Instagram

Alessia Marcuzzi è una showgirl, e conduttrice ormai affermata e amatissima dal pubblico della televisione Italiana. Grintosa, piena di energie e con tanta voglia di ridere, come si può vedere anche dagli scherzi che fa all’ex compagno Facchinetti, con l’attuale moglie, la Marcuzzi è anche un’icona di stile. Ad ogni puntata del “Le Iene” la conduttrice sfoggia outfit ricercati e alla moda. Ma vediamo insieme i dettagli del suo ultimo outfit, che ha fatto scatenare i fan!

Alessia Marcuzzi ha indossato un bellissimo abito floreale, molto alla moda, dai toni sgargianti. I follower sono letteralmente impazziti, scrivendo tantissimi commenti e lasciando molti like sotto il post pubblicato dalla conduttrice. Da come si può leggere dai messaggi dei fan sotto il post, il vestito e le scarpe hanno centrato l’attenzione dei telespettatori, che oltre ai numerosi commenti e apprezzamenti, vorrebbero sapere i marchi degli accessori e dell’abito.

Per Alessia il tempo sembra non passare mai, con un fisico sempre mozzafiato e un viso splendido, continua ad incantare tutti! La showgirl mostra di avere cura e ricercatezza nella scelta degli outfit che sembrano piacere tantissimo ai suoi fan. Per questa sera Alessia ha scelto un abito di H&M, disegnato in collaborazione con lo stilista Giambattista Valli, che ha creato in collaborazione con il marchio, un’intera collezione! L’abito monospalla sta d’incanto alla Marcuzzi, con la stampa floreale, molto morbido e leggero, ha delle balze molto delicate e una leggera trasparenza. Dello stesso colore del vestito ha abbinato un lipstick che completa splendidamente l’outfit!