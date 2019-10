Barbara D’Urso fotografata di nascosto: la vestaglia si apre troppo, quando si siede…Ecco lo scatto postato dalla conduttrice.

Barbara D’Urso, si sa, ha un rapporto speciale con i suoi fan. “Il mio cuore è vostro, dei miei figli e vostro”, ripete spesso la conduttrice durante i suoi seguitissimi programma. Ma con i suoi fan, Barbarella ama tenersi in contatto anche sui social, in particolare su Instagram, dove la conduttrice è molto attiva. E proprio pochi minuti fa, la D’Urso ha postato su Instagram uno scatto che non è passato inosservato. Si tratta di una foto ‘rubata’, scattata senza preavviso, mentre Barbara indossa una vestaglia… La posa della conduttrice è particolarmente audace. Diamo un’occhiata.

Barbara D’Urso fotografata di nascosto: beccata in vestaglia, la posa fa impazzire i fan

Avete mai visto Barbara D’Urso in vestaglia? Ebbene, grazie a qualcuno che le ha scattato una foto di nascosto, oggi potrete ammirarla. “Colta senza preavviso in un momento di riflessione”, è questo che scrive la conduttrice sotto al post. Un post che non è passato inosservato. Barbara appare davvero bellissima con la sua vestaglia color rosso passione. E, a rendere lo scatto ancora più ‘interessante’, è la posa in cui si trova la D’Urso. Seduta sul mobile, con le gambe accavallate che lasciano che la vestaglia si apra un po’ troppo… Guardate un po’:

Uno scatto davvero particolare quello postato da Barbara, che pone un quesito ai suoi fan: a cosa stava pensando durante lo scatto rubato? Non lo sapremo mai! Ma la D’Urso sembra davvero assorta nei suoi pensieri... La foto, come sempre quando si tratta della regina di Pomeriggio 5, è stata invasa dai commenti dei fan, che hanno apprezzato l’innegabile bellezza della conduttrice. E a voi, piace la Barbarella nazionale?