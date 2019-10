Beatrice Valli e Marco Fantini, l’annuncio su Instagram: i fan della coppia nata a Uomini e Donne sono rimasti senza parole.

Tra le coppie nate nello studio di Uomini e Donne, quella formata da Marco Fantini e Beatrice Valli è senza dubbio una delle più amate di sempre. In molti ricorderanno il loro percorso nella trasmissione di Maria De Filippi. Lui è salito sul trono, dopo aver corteggiato la tronista Anna Munafò, che gli ha però preferito Emanuele Trimarchi al momento della scelta. Ma da tronista, Marco, è stato ben più fortunato: con la bellissima Beatrice è stato colpo di fulmine. E i due, dopo essersi uniti nel programma, non si sono separati più. Dal loro amore, è nata la piccola Bianca. Cosa manca? Il tanto atteso matrimonio. La proposta, incantevole, è arrivata a Parigi. Ma a quando le nozze? Ebbene, sono stati proprio loro a svelarlo!

Beatrice Valli e Marco Fantini, l’annuncio su Instagram: tra 11 mesi marito e moglie

Marco Fantini e Beatrice Valli saranno presto marito e moglie. La proposta, tanto desiderata dalla Valli, è arrivata a Parigi: Marco ha preparato una sorpresa da brividi per la sua futura moglie. Ma, a questo punto, i fan si chiedono: a quando le nozze?. La risposta ce l’ha data Beatrice, in una Instagram Story postata sul suo profilo. In realtà, è stato Marco a pubblicare la foto, ma ciò che leggiamo è frutto di Beatrice. Si, perchè si tratta di una lettera, dolcissima, che la Valli ha scritto al suo quasi marito. Parole da brividi:

Una lettera davvero emozionante, quella di Beatrice per il suo Marco. Ma avete letto l’ultima riga? “Manca sempre meno al nostro giorno, al nostro momento, al nostro noi, perché sarà proprio così, tra 11 mesi sarà per sempre noi!”. Ed ecco la tanto attesa rivelazione! Meno di un anno, quindi, e potremmo ammirare la bellissima Beatrice in abito bianco! Il coronamento del loro amore è sempre più vicino. Noi non vediamo l’ora!