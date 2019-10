Belen Rodriguez e Andrea Damante, flirt in gran segreto? La clamorosa indiscrezione di Chi ha infiammato il gossip.

Il mondo del gossip, si sa, può essere protagonista di clamorosi intrecci. Ma, quello lanciato dal settimanale Chi, è un pettegolezzo più che clamoroso. Parliamo di due tra i personaggi più chiacchierati di sempre. Lei è Belen Rodriguez, la bellissima showgirl argentina, che ha ritrovato la felicità con Stefano De Martino. Lui è Andrea Diamante, il discusso protagonista del libro sul tradimento della sua ex Giulia De Lellis. Ebbene, cosa bolle in pentola tra i due? Ad oggi, nulla. Ma l’indiscrezione lanciata da Chi fa riferimento a un possibile ‘rapporto clandestino’ avvenuto tra Belen e Damante, quando lei era fidanzata con Andrea Iannone e lui era ancora legato alla De Lellis! Insomma, un pettegolezzo che scotta. Scopriamo di più.

Tra le numerose presunte ‘amanti’ con cui Andrea Damante avrebbe tradito Giulia De Lellis potrebbe esserci anche lei, Belen Rodriguez. Un’indiscrezione a dir poco clamorosa, quella lanciata dal settimanale Chi, che infiamma il gossip. Il flirt tra di loro sarebbe rimasto segreto per molto tempo, per ovvi motivi. Se Andrea era fidanzato con Giulia, anche Belen non era ‘libera’ al momento del presunto ‘rapporto clandestino’: l’argentina, infatti, era legata ad Andrea Iannone. Che, strano gioco del destino, è attualmente fidanzato con Giulia De Lellis! Un intreccio degno di Beautiful, potremmo dire! Ma, a questo punto, un dubbio si insinua nella mente dei fan. E se l’amore tra Giulia e Iannone fosse nato dal ‘desiderio di vendetta’, si è chiesto qualcuno? Naturalmente, nulla è ufficiale o accertato: quello di Chi è un semplice pettegolezzo. È anche vero che Belen e Andrea sono stati visti più volte insieme, complice l’amicizia tra l’ex tronista e Ignazio Moser, cognato della Rodriguez. Ma se quello di Chi si rivelasse più di un pettegolezzo? Non ci resta che attendere nuovi dettagli sull’indiscrezione che ha infiammato il mondo del gossip!