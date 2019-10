Belen Rodriguez ha pubblicato un video a cavallo davvero irresistibile: la showgirl indossa un bikini minuscolo che la copre a malapena, si vede ‘troppo’.

Belen Rodriguez sa sempre come far impazzire i suoi fan. La showgirl argentina è molto attiva sui social dove pubblica molti momenti della sua vita, condividendoli con i suoi followers. Poche ore fa, ad esempio, ha mostrato su Instagram il suo nuovo look, ovvero un netto taglio ai capelli, ma non mancano sul suo profilo anche scatti e video che mettono in mostra il suo corpo mozzafiato e che mandano letteralmente in visibilio i fan. Ed è proprio quello che ha fatto anche poco fa, quando ha pubblicato un suo video dell’anno scorso, in cui è a cavallo con un bikini davvero minuscolo, che fa vedere ‘troppo’: ecco le immagini da urlo.

Belen Rodriguez mozzafiato a cavallo: bikini minuscolo, si vede proprio ‘troppo’…

Belen Rodriguez ha pubblicato un video in cui è davvero irresistibile. La showgirl argentina ha condiviso con i fan un ricordo dello scorso anno, un video di un servizio fotografico fatto in spiaggia, su di un cavallo bianco. Belen è mozzafiato e indossa un bikini minuscolo, che mette in evidenza il suo fisico esplosivo. Il reggiseno del costume copre appena il seno di Belu, il minimo indispensabile, e lascia intravedere qualcosa di ‘troppo’, facendo impazzire i fan. Anche lo slip è minuscolo e sgambato, e mostra il corpo da urlo della showgirl. Anche le pose di Belen sono super e stuzzicano la fantasia dei fan, mandandoli in visibilio. Il suo corpo è esplosivo e sono sicuramente tantissimi i followers che le hanno scritto, facendole i complimenti per le immagini mozzafiato.

