Bianca Atzei, in collegamento a “La vita in diretta”, ha raccontato di essere stata operata d’urgenza al cuore subito dopo il Festival di Sanremo 2015

Nella puntata odierna de La vita in diretta, i conduttori Lorella Cuccarini e Alberto Matano hanno dedicato una piccola finestra all’importanza della prevenzione per i problemi di cuore e soprattutto all’importanza del defibrillatore. In collegamento c’erano Al Bano e Bianca Atzei. La cantante ed ex compagna di Max Biaggi ha raccontato il suo dramma alla Cuccarini. Bianca infatti, subito dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2015, ha subito un’operazione al cuore. La cantante ha sottolineato come sia importante la prevenzione soprattutto per i problemi cardiovascolari.

Bianca Atzei racconta di essere stata operata d’urgenza

Bianca Atzei è intervenuta in collegamento nella puntata odierna de La vita in diretta per raccontare il suo dramma, vissuto dopo il Festival di Sanremo 2015. La cantante avvertiva sintomi come l’affanno e l’aritmia, si svegliava di notte e non riusciva più a dormire. Inizialmente ha pensato si trattasse di ansia da prestazione, ma dopo un consulto medico ha scoperto di dover essere operata d’urgenza al cuore. Fortunatamente l’operazione è andata a buon fine e la cantante è tornata a sorridere. Da questa esperienza, però, Bianca ha capito l’importanza della prevenzione ed ha cercato di trasmettere questo messaggio al pubblico di Rai Uno. L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi ha dichiarato che la prevenzione, soprattutto per i problemi cardiovascolari, è molto importante.

Bianca Atzei adesso ha una protesi al cuore e, durante un’intervista rilasciata a Verissimo, ha raccontato di non volerne parlare molto perchè potrebbe suscitare pietismo. Nel caso odierno, però, l’intervento della cantante ed ex naufraga de L’Isola dei Famosi è stato molto importante per sensibilizzare il pubblico di Rai Uno sull’argomento. Bianca di recente ha ritrovato anche l’amore con Stefano Corti, conosciuto grazie ad Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio.